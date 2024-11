Kwaśniewski chwali Sikorskiego: Ma determinację i wolę walki. Jest nagranie

W piątek 22 listopada w Koalicji Obywatelskiej odbędą się prawybory prezydenckie. O partyjną nominację walczą Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski.

Kwaśniewski: Sikorski to człowiek, który zna politykę i dyplomację

Szef MSZ nie składa jednak broni. Na swoim profilu na portalu X opublikował nagranie z wypowiedzią byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

– Znam Radosława Sikorskiego od wielu lat. Kiedyś byliśmy po różnych stronach politycznego sporu, ale czasy się zmieniły – powiedział Kwaśniewski. Jak zaznaczył, blisko Polski trwa wojna, "zagrożenie jest blisko, sprawy bezpieczeństwa zdominują życie polityczne na lata, a najbliższe wybory prezydenckie na pewno".

Aleksander Kwaśniewski wskazał na dorobek, jakim może się pochwalić minister spraw zagranicznych. – Radosław Sikorski dysponuje niezwykłym doświadczeniem jako minister obrony narodowej w przeszłości i wiele lat minister spraw zagranicznych – powiedziała były prezydent. – Człowiek, który zna politykę, dyplomację, problematykę wojskową, zna ludzi, ma wielu partnerów i za oceanem, i tu w Europie, i w świecie – dodał.

Na tym pochwały się nie skończyły – Ma coś jeszcze, bo wiem, co to są wybory prezydenckie i nieskromnie powiem – wiem też, jak je wygrywać. Ma determinację i wolę walki. Bez waleczności, bez chęci zwycięstwa, nie da się odnieść sukcesu. Radek Sikorski te cechy posiada – zaznaczył Kwaśniewski.

Sikorski to nagrania dołączył krótki wpis. "Dziękuję Panie Prezydencie!" – napisał szef MSZ.

twitter

Wewnętrzny sondaż wskazuje na przewagę Trzaskowskiego

Donald Tusk opublikował w poniedziałek wpis, w którym zamieścił wyniki sondażu KO dotyczącego wyborczych szans kandydatów partii. Są one jednoznacznie pozytywne dla Trzaskowskiego.

"Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiS w pierwszej turze 40 do 28, a w drugiej 57 do 43. Radek Sikorski w pierwszej przegrywa z kandydatem PiS 28 do 30, ale w drugiej wygrywa 54 do 46. Wynik sondażu jednoznaczny, ale to wciąż tylko wskazówka. Siłę decyzji ma Wasz głos!" – napisał szef rządu.

Czytaj też:

"Historyczny kandydat". Schetyna: To mu się po prostu należyCzytaj też:

Bosak dementuje plotki o Sikorskim i apeluje, by komentować rzeczywistą politykę