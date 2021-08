Talibowie wdarli się do... siłowni. Nietypowe nagranie obiega sieć

Ofensywa talibów dotarła do stolicy Afganistanu w niedzielę. Wojska wkraczały do miasta "ze wszystkich stron". Prezydent Aszraf Ghani zdecydował się opuścić kraj.

W poniedziałek rzecznik talibów Mohammad Naeem powiedział w rozmowie z telewizją Al-Dżazira, że wojna w Afganistanie się skończyła. – Dzisiaj jest wielki dzień dla narodu afgańskiego i mudżahedinów. Przez 20 lat byli świadkami owoców swoich wysiłków i poświęcenia – stwierdził.

Talibowie na siłowni

Po tym jak Aszraf Ghani zbiegł za granicę, talibowie przejęli kontrolę nad pałacem prezydenckim. Do sieci przedostało się zaskakujące nagranie, na którym widać, jak bojówki talibów wdarły się do prezydenckiej siłowni. Na filmie zarejestrowano, jak mężczyźni próbują ćwiczyć na przejętym sprzęcie. Jeden z talibów przechadza się po siłowni z wyrzutnią rakiet przerzuconą przez ramię.

Dramatyczne doniesienia z Afganistanu

Po wkroczeniu w niedzielę do stolicy Kabulu wojsk talibów, w mieście doszło do masowej ucieczki Afgańczyków. Tysiące mieszkańców stolicy tłoczy się na lotnisku, aby dostać się na pokład jednego z samolotów, które odlatują do innych krajów. Nagrania opublikowane w mediach społecznościowych przez dziennikarzy obecnych na miejscu zdarzenia pokazują dantejskie sceny. Na filmach widać, jak z odlatujących samolotów spadają ludzie, którzy próbowali przywiązać się do maszyn.

Z informacji jakie docierają do mediów wynika, że talibowie zaczęli już wprowadzać nowy porządek na przejętym terytorium. –Mieszkańcy relacjonują, że w wielu dystryktach kobietom zabroniono wychodzić z domu bez męskiego opiekuna, że kobiety wygnano z ich biur, z miejsc gdzie pracowały. Zabroniono im tam wracać – mówiła Jagoda Grondecka, polska dziennikarka mieszkająca w Kabulu.

Światowi politycy oraz międzynarodowa opinia publiczna obawia się ze strony talibów aktów zemsty na byłych współpracownikach sojuszniczych wojsk, które przez 20 lat stacjonowały w Afganistanie oraz terroru na kobietach i dziewczynkach, które najprawdopodobniej zostaną pozbawione przez talibów wszelkich praw.