Hiszpańscy socjaliści przeciwko życiu? Odbyło się pierwsze głosowanie

Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza zgłosiła w parlamencie ustawę, w myśl której zachęcanie kobiet w klinikach aborcyjnych do zaniechania aborcji byłoby uznane za „nękanie” i karane pozbawieniem wolności do roku lub pracami społecznymi od 31 do 80 dni a także zakazem pojawiania się w pobliżu placówek aborcyjnych. Niższa izba parlamentu przegłosowała ustawę stosunkiem 199 do 144 głosów, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ustawa wymierzona w ruch pro-life

Opozycja i działacze społeczni zwracają uwagę, że ustawa wymierzona jest partykularnie przeciwko działaczom pro-life, ponieważ nękanie jako takie jest już wpisane w kodeks karny. W uzasadnieniu przepisów socjaliści wyjaśniali, że nowe przepisy mają uderzyć w tych, którzy próbują „zmienić decyzję kobiet przez przymus, zastraszanie i nękanie”.

- Nie chcecie karać domniemanego przymusu, jeśli tak, wasza propozycja jest niepotrzebna, ponieważ kodeks karny już obejmuje przymus. Wy chcecie zakazać prawa do zgromadzeń lub wolności słowa tam, gdzie wam się to nie podoba – mówiła w Kongresie Deputowanych Maria Teresa Angulo Romero z opozycyjnej Partii Ludowej.

Pod dyktando przemysłu aborcyjnego...

Z kolei María Ruiz Solás z partii Vox stwierdziła, że rząd „ustanawia prawo na żądanie klinik aborcyjnych”, podczas gdy intencją działaczy pro-life jest uświadomienie kobiet, że istnieją inne drogi niż zabicie dziecka i oferowanie pomocy. Do głosów krytyki dołączył się Przewodniczący Hiszpańskiego Forum Rodziny, który stwierdził, że ustawa stanowi pogwałcenie prawa do wyrażania poglądów i podejmowania legalnych działań w celu przeciwdziałania zabijaniu nienarodzonych.

W sprawie wypowiedział się także bp José Ignacio Munilla Aguirre z San Sebastian, który wezwał, by ukazywać prawdziwe oblicze protestów pro-life w odpowiedzi na manipulacje rządu, który procedując ustawę sugerował jakoby osoby oferujące pomoc kobietom w klinikach aborcyjnych podejmowały „drastyczne” działania, m. in. pokazując zdjęcia dzieci zamordowanych wskutek aborcji.

