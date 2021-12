USA: Wzywamy reżim Łukaszenki do natychmiastowego uwolnienia więźniów

"Stany Zjednoczone potępiają dzisiejsze politycznie motywowane wyroki skazujące białoruskiej opozycji Siarhieja Cichanouskiego, Mikałaja Statkiewicza, dziennikarza Radia Wolna Europa Ihara Losika i innych w postępowaniach sądowych, które nie są zgodne z rządami prawa" – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Departamentu Stanu.

Następnie podkreślono, że żaden z wymienionych opozycjonistów nie zasługuje na tak wysokie wyroki.

"Białoruś ma zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego, a także zobowiązania jako państwo uczestniczące w OBWE do przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego przez niezawisły i bezstronny sąd, a także praw jednostki do wolności wypowiedzi, zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń. Niestety wyroki te są kolejnym dowodem na lekceważenie przez reżim zobowiązań międzynarodowych oraz praw człowieka i podstawowych wolności Białorusinów. Naród białoruski zasługuje na coś lepszego" – czytamy.

Apel do reżimu

"Ponawiamy nasz apel do reżimu Łukaszenki o zaprzestanie prześladowań członków społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych mediów, opozycji politycznej, sportowców, studentów, prawników i innych Białorusinów; natychmiastowego uwolnienia wszystkich ponad 900 więźniów politycznych, w tym pana Cichanouskiego, pana Losika, pana Statkiewicza i innych" – wskazano i wezwano białoruski reżim do zaangażowania się w dialog z "siłami demokratycznymi" i "społeczeństwem obywatelskim".

Zaapelowano również do Mińska o zaprzestanie "okrutnego wykorzystywania migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji".

Drakońskie wyroki

We wtorek Sąd Okręgowy w Homlu skazał Siarhieja Cichanouskiego na 18 lat więzienia pod zarzutem organizowania masowych zamieszek. Współpracownicy Cichanouskiego – Artem Sakow i Dmitrij Popow – zostali skazani na 16 lat więzienia, a działacz opozycji Nikołaj Statkiewicz na 14 lat. Oskarżeni Igor Losik i Władimir Cyganowicz usłyszeli wyrok 15 lat więzienia.

Od decyzji przysługuje apelacja do Sądu Najwyższego Białorusi. Przedstawiciel obrony Cichanouskiego zapowiedział, że złoży odpowiedni wniosek.

Białoruska Prokuratura Generalna poinformowała wcześniej, że "zbrodnie" popełnione przez Cichanouskiego i jego współpracowników wyrządziły państwu szkody o wartości ponad 3 mln rubli białoruskich (ponad 1 mln dolarów).

