Hiszpania: Zwierzęta uznane za pełnoprawnych członków rodziny

Nowe zapisy w państwie sprawią m.in., że zwierzęta zaczną być uwzględniane np. podczas rozwodów, podziałów majątków czy w opiece nad dziećmi – podał w środę portal PCh24.pl.

Nowe prawo w Hiszpanii

Rządząca Hiszpanią Socjalistyczna Partia Robotnicza chciałaby zapewnienia dobrostanu zwierzętom "zgodnie z charakterystyką każdego gatunku". Zatem środki wskazane przez sędziego w przypadku rozwodu będą podyktowane nie tylko zmianą sytuacji małżonków i potrzebami dzieci, ale także "nowymi potrzebami zwierząt towarzyszących".

W orzeczeniu sądowym znajdą się również koszty utrzymania i opieki nad zwierzęciem czy nawet zapis o tym, który z małżonków, kiedy i przez ile czasu może się opiekować danym pupilem.

Co więcej, według nowych przepisów w hiszpańskim kodeksie cywilnym, w przypadku wcześniejszego skazania jednego ze współmałżonków za znęcanie się nad zwierzętami sąd może odmówić prawa do spotykania się z własnymi dziećmi.

Poza tym, zwierzęta miałyby być podmiotem ujmowanym w testamentach. Natomiast w przypadku braku sporządzonego wcześniej odpowiedniego dokumentu przez osobę zmarłą sąd zadecyduje o dalszym losie zwierzęcia, "kierując się jego dobrostanem". Zwierzęta nie mogą być również traktowane jako przedmiot spłaty wierzycieli. Właściciele zwierząt domowych będą mogli także dochodzić odszkodowania za straty moralne z powodu zranienia ich pupila.

Apel papieża Franciszka

Ostatnio podczas audiencji generalnej o psach i kotach, które zastępują małżonkom dzieci mówił papież Franciszek.

Ojciec Święty zachęcił małżonków do "podejmowania ryzyka" posiadania potomstwa. Stwierdził też, iż "szkodą cywilizacyjną jest sytuacja, w której psy i koty zastępują dzieci w rodzinie". – Wiele par nie ma dzieci, ponieważ nie chcą albo mają tylko jedno, ale mają dwa psy, dwa koty. Tak, psy i koty zastępują dzieci. Tak, to zabawne, rozumiem, ale taka jest rzeczywistość, a to zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa umniejsza nas, odbiera człowieczeństwo – mówił Franciszek.