Calgary: Protesty w obronie aresztowanego pastora. Kaznodzieja miał "blokować" ciężarówki

Mężczyzna został zatrzymany ponad tydzień temu tuż po tym, jak miał przemawiać podczas pokojowego protestu w ramach Konwoju Wolności w Kanadzie. Do zdarzenia doszło w pobliżu Coutts w Albercie niedaleko granicy z USA – podał serwis internetowy lifesitenews.com.

Zdaniem służb, Pawłowski "blokował" ruch ciężarówek.

Zatrzymanie pastora Pawłowskiego

"Pastor Artur jest pierwszą osobą, jaką kiedykolwiek oskarżono na podstawie ustawy" – napisał kanadyjski portal Rebel News.

Pawłowski usłyszał zarzut rzekomego podżegania do blokady kierowców ciężarówek w Coutts w Albercie. Według jego syna Nathaniela, to "rządowa zemsta" władz stanu. – To nie ma nic wspólnego z prawem. Każdy prawnik, sędzia może zobaczyć, że te zarzuty są fałszywe, dlatego starają się go trzymać w areszcie, odmawiając kaucji – powiedział. – Właśnie tak chcą go skrzywdzić. Zawstydził ich w skali globalnej. Ujawnił ich zepsucie. Ludzie się budzą. To jest potężny głos. Boją się tego głosu, więc chcą teraz, żeby siedział w więzieniu za karę – dodał.

Natomiast brat zatrzymanego Dawid Pawłowski narzekał na warunki i traktowanie pastora w więzieniu. Jak stwierdził, w pewnym momencie miano mu nawet odmówić dostępu do świeżej wody pitnej.

Rebel News współorganizuje zbiórkę pieniędzy na pomoc prawną dla kaznodziei.

Konwój Wolności w Kanadzie

W ostatni wtorek premier Kanady Justin Trudeau przyznał swojemu rządowi nadzwyczajne uprawnienia, aby zwalczyć Konwój Wolności. Polityk poinformował, że ciężarówki protestujących zostaną odholowane. Poza tym, służby zamierzają "zamrozić" osobiste i korporacyjne konta bankowe demonstrantów oraz organizacji zarządzających manifestacjami w ramach Konwoju, aby zablokować jego finansowanie.

Przy pomocy ustawy o sytuacjach nadzwyczajnych rządzący mogą zakazać zgromadzeń publicznych, podróży i korzystania z określonej własności.

