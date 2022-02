Zaskakujący skutek pandemii. Rekordowy spadek liczby zawieranych małżeństw

Jak podkreślono w analizie tych danych, wskazują one, że bardzo dużo par postanowiło w pierwszym roku pandemii przełożyć ślub na później. Zarejestrowano wtedy 96 tysięcy małżeństw - o 47 procent mniej niż w 2019 r. Największy spadek dotyczy ślubów kościelnych - było ich mniej o ok. 68 procent niż przed pandemią.

Głównym powodem rezygnacji ze ślubów były obostrzenia dotyczące organizacji wesel i liczby uczestników ceremonii.

Poprawę sytuacji przyniosło pierwszych dziewięć miesięcy zeszłego roku, ale w dalszym ciągu notuje się rekordowy spadek zawieranych małżeństw, ponieważ wiele restrykcji utrzymano w mocy.

Odnotowano duże różnice w spadku liczby ślubów. Największy dotyczy południa Włoch, gdzie dominuje tradycja przyjęć z udziałem co najmniej 100 osób.

Ponadto analitycy Instytutu Statystycznego zwrócili uwagę na to, że kryzys dotyczący ślubów podczas pandemii jeszcze bardziej obniżył odsetek zawieranych małżeństw notowany już w ostatnich 40 latach, co wiąże się z głębokimi przemianami społecznymi i demograficznymi. Jednocześnie, jak odnotowywał Istat, spadła liczba rozwodów (o 22 procent) i separacji (o 18 procent).

"Pandemia nie wyparowała"

Ostatnio minister zdrowia Włoch Roberto Speranza powiedział, że "pandemia nie wyparowała w magiczny sposób". Jednocześnie szef włoskiego resortu wyraził przekonanie, iż dzięki wysokiemu wskaźnikowi szczepień przeciwko COVID-19 w kraju "można patrzeć na następne miesiące z większą ufnością".

We Włoszech po dwóch dawkach preparatu jest prawie 90 proc. społeczeństwa, a po trzech – około 85 proc. z tych, którzy się do niej kwalifikują.

Zmiana rygorów covidowych

W ostatni wtorek we Włoszech wszedł w życie obowiązek posiadania przez wszystkich pracowników w wieku powyżej 50 lat tzw. przepustki COVID-19, wystawionej na podstawie szczepienia lub wyleczenia z choroby. Kara za przystąpienie do pracy bez tzw. Super Green Pass to do 1 500 euro.

Natomiast niedawno zniesiono lub złagodzono w kraju inne obostrzenia, takie jak obowiązek noszenia maseczki na świeżym powietrzu.

