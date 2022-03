Polskie Radio: Komisja Europejska odblokuje środki na KPO jeszcze w marcu

– Mniej więcej od końca lutego wiadomo, że Komisja Europejska skłania się ku temu, by w tym miesiącu zaakceptować Krajowy Plan Odbudowy dla Polski. Nie wiem, kiedy dokładnie, ale już z kilku źródeł, w tym polskich, słyszałam, że marzec to jest ten moment, by Fundusz Odbudowy został zaakceptowany. W kontekście tego, co się dzieje - napływu ponad 1,5 mln uchodźców z Ukrainy - (...) wydaje się, że Komisja Europejska nie powinna już z tym zwlekać – powiedziała Beata Płomecka.

Sygnały świadczące o gotowości KE do odblokowania dla Polski pieniędzy dochodzą również z kręgów rządowych.

– Liczę, że to będzie w najbliższym czasie, w tym miesiącu, bo sytuacja jest nadzwyczajna i zarówno dla całej Unii Europejskiej jak i dla Polski i te spory, które są w tej chwili na linii, te stare spory, które w tej chwili wyglądają jak w ogóle dziecinna igraszka na tle tego co się dzieje na wschodzie. Są nikomu niepotrzebne więc i z naszej strony jest dobra wola i ze strony Komisji Europejskiej liczę, że to jest możliwe, że w tym miesiącu temat zostanie zamknięty – powiedział w czwartek na antenie Radia Zet rzecznik rządu Piotr Müller.

Krajowy Plan Odbudowy

Zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy jest warunkiem do otrzymania środków z Funduszu Odbudowy, który ma na celu odbudowę gospodarek UE po pandemii koronawirusa. Największą częścią Funduszu jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W ramach tego pakietu Polska ma otrzymać w sumie 58,1 mld euro – prawie 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach.

