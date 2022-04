Wojna na Ukrainie. Dzieci mają traumę po bombardowaniach, niektóre były świadkami gwałtów

Rosyjskie wojska kontynuują ostrzał ukraińskich miast oraz atakują korytarze humanitarne. Codziennie media donoszą też o kolejnych zbrodniach dokonywanych przez rosyjskie wojska na ludności cywilnej.

Młodzi weterani i dzieci z traumą

Jak tłumaczyła podczas spotkania w Sławutycz ukrańska minister ds. weteranów Ukrainy Julija Łaputina, po zakończeniu konfliktu ukraińskie służby medyczne skupią swoje działania na pomocy psychologicznej oraz rehabilitacji żołnierzy oraz poszkodowanych cywilów.

– Obecnie nasi weterani to osoby w wieku od 18 do 65 lat, ale zdecydowana większość z nich to ludzie młodzi – mówił Laputina.

W trakcie briefingu online zorganizowanego we lwowskim centrum prasowym minister poinformowała także, że "najczęstszymi problemami psychicznymi, z którymi musimy się obecnie mierzyć, są zaburzenia pojawiające się u dzieci, które przeżyły bombardowanie amunicją kasetową czy były świadkami gwałtów dokonywanych na ich matkach".

– Niemal równie często zaburzenia psychiczne wynikają z długiego pozostawania w zamknięciu, w schronach, w których ludzie pozbawieni są przecież normalnych warunków do życia. Brak snu, jedzenia, higieny, życie w nieświadomości dotyczącej losu własnego i najbliższych – naprawdę trudno jest sobie z tym poradzić – dodała.

Putin wydał rozkaz do inwazji

24 lutego Władimir Putin wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

Inwazję rosyjskich wojsk poprzedziło telewizyjne wystąpienie Putina, w którym poinformował, że podjął decyzję o przeprowadzeniu "specjalnej operacji wojskowej" w celu ochrony osób "cierpiących nadużycia i ludobójstwo przez reżim kijowski".

Atak Rosji na Ukrainę to drugi etap konfliktu, który trwa od kwietnia 2014 r. Wojnę poprzedziła rewolucja na Majdanie oraz tzw. kryzys krymski, który doprowadził do aneksji półwyspu przez Rosję. Osiem lat temu rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły okupację Krymu. W obecności wojska przeprowadzono nielegalne "referendum", a następnie ogłoszono, że Krym wszedł w skład Federacji Rosyjskiej.

