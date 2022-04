Szojgu twierdzi, że Mariupol został zdobyty. Prezydent Zełenski komentuje

Jak podają rosyjskie media minister obrony Siergiej Szojgu miał później w rozmowie z prezydentem Rosji doprecyzować, że w Mariupolu cały czas broni się jeszcze pułk Azow.

Szojgu okłamał Putina?

Szojgu dodał, że w Mariupolu wciąż broni się "ponad 2 tys." ukraińskich żołnierzy. Okłamał Putina – skomentował portal Ukraińska Prawda. Pułk Azow, który broni miasta, schronił się na terenie zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu.

Zdaniem rosyjskiego ministra ostateczne zdobycie Azowstalu może potrwać do czterech dni. Szojgu podał, że liczba żołnierzy w Mariupolu zmniejszyła się o ok. 6 tys. Jego zdaniem, na początku inwazji w Mariupolu stacjonowało ok. 8,1 tys. żołnierzy, a obecnie jest ich tylko ok. 2 tys.

Mariupol nie został zdobyty

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odnosząc się do doniesień medialnych stwierdził, że obecnie wciąż około 120 tys. cywilów nie może opuścić oblężonego Mariupola.

Jak podaje agencja Reutera, polityk potwierdził też, że chociaż siły rosyjskie kontrolują większość miasta, to w Mariupolu wciąż znajdują się ukraińskie oddziały. Ostatnim bastionem oporu są zakłady metalurgiczne Azowstal.

Szturm na Azowstal odwołany

Radio Swoboda przekazało natomiast, że po rozmowie z ministrem Szojgu Władimir Putin zdecydował o odwołaniu szturmu na strefę przemysłową Azowstalu, uznając go za "nieuzasadniony". – To przypadek, w którym musimy myśleć o ratowaniu życia i zdrowia naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Nie ma potrzeby wchodzić do tych katakumb i czołgać się pod ziemią w tych obiektach przemysłowych – podkreślał rosyjski przywódca.

Putin nakazał, by strefa przemysłowa została zablokowana "tak, aby nie przeleciała przez nią mucha". "Koniec działań wojennych przeciwko Mariupolowi" prezydent Rosji ogłosił sukcesem. W rosyjskich mediach pojawiło się nagranie z rozmowy obu polityków, na którym Putin miał gratulować Szojgu. Tymczasem Ukraińska Prawda zwraca uwagę, że wideo może być fotomontażem.

