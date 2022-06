Rosja wypowiedziała umowę z USA. "Nie ma już sensu"

– Strona rosyjska przekazała 1 czerwca ambasadzie USA w Moskwie notatkę o wypowiedzeniu memorandum o porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zasad współpracy w dziedzinie kultury, nauk humanistycznych, społecznych, oświaty i środków masowego przekazu – poinformowała w piątek rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, cytowana przez TASS.

Przekonywała, że "działania Amerykanów doprowadziły do tego, że dalsze utrzymywanie tego memorandum po prostu nie miało już sensu". – Zwracamy uwagę stronie amerykańskiej na fakt, że po każdym nieprzyjaznym ataku ze strony Waszyngtonu nastąpi nieunikniona adekwatna reakcja – zapowiedziała.

Zacharowa oskarża USA

Według Zacharowej, "prześladowanie rosyjskiej kultury" przez administrację USA przy jednoczesnym promowaniu amerykańskich projektów i wartości w Rosji pod auspicjami tego memorandum "jest już nie do zaakceptowania".

– Dziedzictwo rosyjskich pisarzy, kompozytorów, malarzy, inżynierów, a nawet nazw topograficznych jest w USA atakowane. Ale to nie jest cios dla nas, to cios w światową cywilizację, i to jest problem – oświadczyła rzeczniczka MSZ w Moskwie.

– Absurdalność i daremność takiej kampanii jest oczywista dla wszystkich zdrowych na umyśle i wykształconych ludzi, którzy mają intelekt – stwierdziła Zacharowa.

Stosunki Rosji z Ameryką są na dnie

Wcześniej Departament Stanu USA wyraził ubolewanie z powodu decyzji Moskwy o wycofaniu się z memorandum. Amerykańskie władze zapowiedziały, że mimo wszystko będą nadal zapraszać rosyjskich studentów i naukowców do kraju.

Stosunki amerykańsko-rosyjskie są najgorsze od czasu zakończenia zimnej wojny z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Atak trwa od 24 lutego i przekształcił się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu upadku hitlerowskich Niemiec.

