Mieszkańcom Mariupola grozi epidemia cholery

Serhij Orłow, zastępca mera Mariupola, alarmuje w rozmowie ze stacją BBC News w sprawie tragicznych warunków życia mieszkańców miasta.

Brak jedzenia, wody i pomocy medycznej

Polityk, który obecnie przebywa na terytorium kontrolowanym przez ukraińskie wojsko, informuje, że osoby, które nie wyjechały z Mariupola są ofiarami poważnego kryzysu humanitarnego. Mieszkańcom grozi wiele chorób, w tym cholera.

– To absolutnie możliwe, ze względu na warunki (w jakich żyją mieszkańcy - red.) – nie działający system oczyszczania wody, zwłoki, które znajdują się w ruinach i przy braku pomocy medycznej – relacjonuje zastępca mera Mariupola. – Rosja wciąż wszystko blokuje, wszelkie wysiłki administracji ukraińskiej, by dotrzeć tam z pomocą humanitarną (...) Żadna organizacja humanitarna tam nie dociera, ani Czerwony Krzyż, ani WHO, ani ONZ – dodał polityk w rozmowie z BBC News.

Jak tłumaczy dalej Orłow, mieszkańcy Mariupola otrzymają niewielką pomoc humanitarną od rosyjskich okupantów, ale obejmuje ona około dziesiąta część potrzebnej wody i żywności.

Również brytyjskie Ministerstwo Obrony informuje o problemach Rosji w zapewnieniu mieszkańcom Mariupola środków do życia oraz niebezpieczeństwie wybuchu epidemii.

Nowa faza rosyjskiej agresji

Atakując Ukrainę, Putin wywołał konflikt, który przekształcił się w największą konfrontację zbrojną w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej. Eksperci sądzą, że rosyjska operacja weszła już w nową fazę i wkrótce w Donbasie może dojść do bitwy pancernej, jakiej nie widziano od ponad 80 lat. Dlatego Kijów cały czas prosi Zachód o pomoc w postaci dostaw ciężkiej broni.

Trwająca od ponad trzech miesięcy wojna, którą Moskwa nazywa "specjalną operacją wojskową", doprowadziła do tego, że ponad 5 mln Ukraińców uciekło za granicę, z czego najwięcej (3 mln) do Polski.

