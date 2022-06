Rosyjski propagandysta: Stalin popełnił błąd, pozwalając Niemcom istnieć

Dziennikarka Julia Davis pokazała na Twitterze dwa fragmenty z programu Władimira Sołowiowa, w których propagandysta nie szczędzi ostrych słów pod adresem Berlina.

– Olaf Scholz jest w ostatnim czasie wyjątkowo niegrzeczny. Zadeklarował: Będziemy pomagać Ukrainie finansowo i bronią, dopóki Putin nie zda sobie sprawy, że popełnił fatalny błąd – mówił dziennikarz.

– Posłuchaj Scholz, to nie Putin popełnił fatalny błąd, to Gorbaczow (były prezydent ZSRR, Michaił Gorbaczow - red.) popełnił fatalny błąd, kiedy pozwolił Niemcom się zjednoczyć. To był błąd – podkreśla zdenerwowany Sołowiow.

– Towarzysz Stalin popełnił błąd kiedy zdecydował, że powinniśmy pozwolić Niemcom dalej istnieć. To był błąd – dodał.

Sołowiow grozi Berlinowi

W drugim fragmencie programu dziennikarz i jego goście rozmawiają o dostawach rosyjskiego gazu do Niemiec. – Dlaczego dostarczamy Niemcom gaz, skoro oni zaczęli dostarczać Ukraińcom ciężki sprzęt? – mówił Sołowiow.

– Dlaczego mamy pozwalać egzystować gospodarce, która stara się zabijać naszych żołnierzy? Niech spłoną w piekle – dodaje dziennikarz.

Następnie Sołowiow stwierdził, że Niemcy przekazały Ukrainie system obrony lotniczej, którego same nie mają. – Czy to znaczy, że Berlin nie jest chroniony? – pyta propagandysta.

– Oni walczą przeciwko Rosji i w tej sytuacji muszą zrozumieć konsekwencje tej wojny. Pamiętajmy, że nawet na początku II wojny światowej, nasze samoloty mogły dosięgnąć Berlina. A teraz mamy też inny sprzęt, który jest jeszcze bardziej skuteczny – tłumaczy. – Możemy powiedzieć różne rzeczy, ale Niemcy, wyciągnijcie lekcje z historii – dodaje Sołowiow.

