Rosyjska agencja kosmiczna groziła NATO, została zaatakowana przez hakerów

Strona Roskosmosu została jednocześnie zaatakowana z wielu komputerów. Atak został ponoć przeprowadzony z Jekaterynburga w Rosji. Do ataku doszło niedługo po tym, jak Roskosmos opublikował pogróżki pod adresem państw NATO.

We wtorek na Telegramie agencja kosmiczna zamieściła zdjęcia satelitarne ukazujące obiekty, w których odbywa się szczyt NATO w Madrycie, jak również "centra podejmowania decyzji" w USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech oraz kwaterę główną Sojuszu w Brukseli.

Do zdjęć dołączono dokładne informacje dotyczące położenia tych obiektów. Komentatorzy ocenili, że mamy do czynienia z groźbą pod adresem NATO.

Szczyt NATO. Biden: W Polsce powstanie baza wojskowa

W stolicy Hiszpanii trwa szczyt NATO. Przywódcy państw członkowskich dyskutują przede wszystkim o sytuacji na Ukrainie oraz o nowej koncepcji obronnej Sojuszu. Podczas wydarzenia maja zostać także rozpatrzone wnioski Szwecji i Finlandii o przystąpienie do NATO. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda.

Joe Biden poinformował w środę, że w naszym kraju powstanie stała kwatera główna V korpusu armii USA. – Putin chciał finlandyzacji Europy, a będzie miał jej "NATO-izację" – podkreślił polityk.

Prezydent USA zapewnił, że artykuł 5. jest "nienaruszalny".

– Potwierdzimy nasze zobowiązanie do obrony każdego centymetra kwadratowego naszego terytorium – dodał.

Rosja jest zagrożeniem

Andrzej Duda podczas spotkania z mediami wskazywał na główne kierunki rozmów, jakie miały miejsce i jakie jeszcze odbędą się w trakcie szczytu. Polski przywódca powiedział, że podczas wczorajszych rozmów kuluarowych głównym tematem była Ukraina, ale poruszone zostały także kwestie związane z sytuacją w Polsce, główne w kontekście uchodźców z Ukrainy.

– Rozmawialiśmy też o tym, jakie są ustalenia, co jeszcze jest negocjowane. Przede wszystkim dwa zasadnicze założenia i wielkie nadzieję, które – wierzę w to głęboko – zostaną spełnione. Po pierwsze, jedność i jeszcze raz jedność, a po drugie solidarność, bo to w ramach NATO najważniejsze. Jest niewątpliwie wielkim osiągnięciem to, że wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę w tak zdecydowany sposób państwa sojuszu stanęły razem, solidarnie i razem działają – powiedział prezydent.

Duda wskazał, że podczas szczytu dyskutowana jest nowa koncepcja obronna Sojuszu. W dokumencie Rosja zostanie wprost wskazana jako zagrożenie.– Rosja przestaje być partnerem NATO, co szczerze mówiąc, już dawno powinno się stać, ale dziś rzeczywiście jest ona bez wątpienia największym zagrożeniem dla państw NATO, zwłaszcza dla tych na wschodniej flance – mówił.