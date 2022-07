Koniec dominacji Berlina w Europie? "Niemcy są słabe i skazane na pomoc innych"

Korespondent "Sueddeutsche Zeitung" w Brukseli Josef Kelnberger komentuje na łamach dziennika sytuację Niemiec, które zmagają się z kryzysem energetycznym.

Jak podkreśla dziennikarz, podczas poprzednich kryzysów w Europie Niemcy, "samozwańczy wzorowi Europejczycy", występowali zawsze z pozycji siły. Tymczasem w tej chwili, w kryzysie gazowym, Niemcy są słabe i skazane na pomoc innych.

"Samozwańczy wzorcowi Europejczycy” (Niemcy – red.) grali wielu narodom na nerwach, obstając przy dyscyplinie budżetowej. Pielęgnując z uporem swoje specjalne relacje z Rosją, co zapewniało im tanią energię, a co za tym idzie dobre interesy, zrazili do siebie wiele państw – tłumaczy Kelnberger, dodając, że obecna sytuacja może być dla Berlina "pouczająca".

Scholz przygotowuje Niemców na kryzys

Na początku lipca kanclerz Niemiec Olaf Scholz ostrzegł w swoim przemówieniu Niemców, przed możliwymi przerwami w dostawie energii. To kolejne przemówienie polityka, w którym przygotowuje on społeczeństwo na nadchodzący kryzys.

Polityk wskazuje, że kraj mogą czekać niedobory energii, w szczególności gazu. Podkreślił jednak, że rząd robi wszystko co możliwe, aby ograniczyć negatywne skutki obecnej sytuacji.

– Budujemy nowe gazociągi i terminale skroplonego gazu ziemnego. Dbamy o to, aby w naszych magazynach gazu znajdowały się zapasy tego paliwa. Dbamy także o to, żeby elektrownie węglowe mogły być teraz wykorzystywane po to, żebyśmy oszczędzali gaz – stwierdził Scholz.

– Robimy to za pomocą wielu ustaw, które właśnie w tym tygodniu zostały uchwalone – dodał. Jak powiedział Scholz, działania podejmowane przez rząd w Berlinie następują w tempie, „jakiego nigdy wcześniej w Niemczech nie widziano” i że „jest to konieczne".

Czytaj też:

Jest alternatywa dla Nord Stream 1. Oto propozycja UkrainyCzytaj też:

Minister Moskwa z Brukseli: Mechanizm 15-proc. redukcji zużycia gazu nie jest faktem