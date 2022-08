"Zasada jest prosta". Zełenski gani swoich urzędników i wojskowych

W czwartkowy wieczór w swoim regularnym wystąpieniu wideo do narodu Wołodymyr Zełenski surowo zwrócił się do dowódców wojskowych i urzędników państwowych. Prezydent Ukrainy zganił urzędników i przedstawicieli wojska, żądając, aby przestali mówić o planach i ruchach ukraińskiej armii w konflikcie z Rosją. Zełenski podkreślił, że wojna „zdecydowanie nie jest czasem na próżność i głośne wypowiedzi”.

Ostre słowa Zełenskiego

– Im mniej konkretnych szczegółów podacie na temat naszych planów obronnych, tym lepiej dla realizacji tych planów. Powinniście czuć swoją odpowiedzialność za każde słowo, które wypowiadacie o tym, co nasze państwo przygotowuje w obronie lub kontrofensywie – powiedział Zełenski.

– Ogólna zasada jest prosta: wojna zdecydowanie nie jest czasem na próżność i głośne wypowiedzi – dodał ukraiński przywódca.

Niefortunny wywiad

Wypowiedź Zełenskiego to reakcja na wywiad, którego niedawno udzielił wysoki rangą ukraiński dowódca. Przedstawiciel armii długo mówił o planach wyzwolenia położonego na południu Ukrainy miasta Chersoń spod rosyjskiej okupacji. Według wojskowego, miałoby to dokonać się do końca tego roku.

Chodzi o generała dywizji Dmytro Marczenko, który w wywiadzie przedstawił plany ukraińskich działań mających na celu wyłączenie mostów na Dnieprze, używanych przez siły rosyjskie do zaopatrywania jednostek w Chersoniu.

– Chcę przekazać mieszkańcom Chersonia … to nie potrwa tak długo, jak wszyscy się spodziewają. Wyzwolenie przyjdzie szybko – powiedział Marczenko.

Zełenski nie wymienił nazwiska Marczenki w swoim wystąpieniu wideo, ale ukraińscy urzędnicy obrony powiedzieli, że śledztwo dotyczące ujawnienia niejawnych informacji w sprawie „wysokiego rangą oficera wojskowego” jest w toku.

