Zacharowa o działaniach Kijowa. "To szantaż nuklearny"

Przedstawiciele Kremla po raz kolejny oskarżają ukraińskie władze o dokonywanie prowokacji w związku z napiętą sytuacją w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, na południu Ukrainy. Tym razem głos zabrała rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa.

Zacharowa mówi o "nuklearnym szantażu"

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach ukraińska elektrownia była pod ostrzałem kilka razy, a zajmujące ją wojska rosyjskie o ataki oskarżają stronę ukraińską. Kijów dementuje jednak te informacje i oskarża Rosję o prowokacje.

Tymczasem w rozmowie z naczelnym propagandzistą Kremla Władimirem Sołowiowem, Zacharowa stwierdziła, że Ukraina dopuszcza się szantażu. Rzeczniczka MSZ tłumaczyła, że Kijów przygotowuje głośną prowokację w zaporoskiej elektrowni, w czasie wizyty na Ukrainie sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa.

– To nie tylko prowokacja, potępiliśmy to jako nuklearny szantaż – dodała Zacharowa.

Polityk podkreśliła następnie, że poprzez wspomnianą "prowokacje" Ukraina szantażuje nie tylko jeden kraj, ale całą Europę. – Mówimy o energii atomowej, cały kontynent europejski jest zakładnikiem, bo to wszystko dzieje się w serce Europy – mówiła.

Wojska rosyjskie na terenie elektrowni

Wojska rosyjskie zajęły teren elektrowni na początku marca, czyli tuż po rozpoczęciu inwazji militarnej. Strona ukraińska podaje, iż ostatnie ostrzały doprowadziły do uszkodzenia stacji azotowo-tlenowej oraz czujników monitorujących promieniowanie wokół przechowalnika wypalonego paliwa. W wyniku powstałych uszkodzeń może istnieć ryzyko wycieku wodoru i uwolnienia do atmosfery substancji promieniotwórczych. Niemniej, informacje te są obecnie niemożliwe do zweryfikowana przez niezależnych specjalistów.

Na początku sierpnia Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) zwróciła się z pilnym apelem do Rosji i Ukrainy o szybkie umożliwienie ekspertom odwiedzenia rozległego kompleksu elektrowni atomowej w Zaporożu w celu ustabilizowania sytuacji i uniknięcia awarii.

