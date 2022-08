Hiszpania: Sprzeciw wobec obchodów święta św. Jakuba Apostoła. Padł kuriozalny argument

Według nich zakłada to “ponowne wprowadzenie kłamstw i mitologii przeszłości fankistowskiej do kalendarze pracowniczego”.

W kalendarzu liturgicznym 25 lipca wypada święto św. Jakuba (po hiszpańsku Santiago) Apostoła, patrona Hiszpanii. Jednakże od kilkunastu lat dzień ten nie ma charakteru święta ogólnonarodowego i dnia wolnego od pracy, ale poszczególne wspólnoty autonomiczne i rady miejskie tego kraju mogą podejmować we własnym zakresie decyzje co do świątecznego wymiaru tego dnia.

Sprzeciw związków

I właśnie radca ds. przemysłu, handlu i zatrudnienia Kastylii i Leonu postanowił zmienić kalendarz pracowniczy na przyszły rok i przywrócić wspomnienie świętego jako dzień świąteczny. Oznacza to jednocześnie usunięcie 2 stycznia jako dnia wolnego od pracy, jeśli Nowy Rok wypada w niedzielę, a tak będzie w 2023 roku.

Niedawno arcybiskup Walencji kard. Antonio Cañizares Llovera upomniał się o katolickie korzenie Hiszpanii i jej patrona, twierdząc, iż “historia naszej ojczyzny jest zespolona i wymieszana z postacią tego Apostoła”. Wypowiedź ta nawiązywała do faktu, że liturgiczne wspomnienie św. Jakuba nie ma charakteru świątecznego w cywilnym kalendarzu dni roboczych. Zdaniem purpurata jest to coś nienormalnego, zważywszy że w br. ogólnokrajowymi dniami świątecznymi są np. uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia), Wielki Czwartek i Wielki Piątek, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada), Niepokalane Poczęcie (8 grudnia) i Boże Narodzenie (25 grudnia). – Bez wiary przekazanej nam przez apostołów nie ma Hiszpanii, także tej dzisiejszej – stwierdził kardynał.

Św. Jakub apostoł Hiszpanii

Brat św. Jana Ewangelisty – święty Jakub, zwany Starszym, dla odróżnienia od swego brata w apostolstwie Jakuba Młodszego, był obecny przy wszystkich wielkich cudach Chrystusa i – wraz ze św. Janem i Piotrem – uprzywilejowanym świadkiem Jego Przemienienia i modlitwy w Ogrójcu. Jako pierwszy z 12 apostołów otrzymał palmę męczeństwa. Tradycja mówi, że przybył do dzisiejszej Hiszpanii, aby ją ewangelizować, i tu był pierwszym świadkiem ukazania się Maryi Panny na słupie (Pilar) w Saragossie. Uważa się, że ciało apostoła złożono w katedrze w dzisiejszym Santiago de Compostela, (które zresztą od niego otrzymało pierwszy człon nazwy) i do jego grobu w ciągu wieków przybywały miliony pielgrzymów, czyniąc z tego miejsca jeden z głównych ośrodków pielgrzymkowych w średniowiecznej Europie. Św. Jakub Starszy jest patronem Hiszpanii.

