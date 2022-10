Burza tropikalna na Filipinach. UNICEF zaniepokojony

Silne wiatry i ulewne deszcze spowodowały powodzie, osunięcia ziemi i wysiedlenia w wielu regionach Filipin. Jest kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych. Nalgae (w jęz. lok. Paeng) to ostatni z ponad 20 tropikalnych sztormów, które uderzyły w Filipiny w tegorocznym sezonie tajfunów na Pacyfiku.

Nalgae dotknął Filipiny

Tropikalny sztorm Nalgae dotknął wczoraj regionu Catanduanes, gdzie żyje ponad 3 mln osób. W regionie autonomicznym Bangsamoro w muzułmańskim Mindanao (BARMM) ucierpiało ponad 78 tys. rodzin. W niedzielę lokalne media podały, że żywioł przyczynił się do śmierci co najmniej 48 osób, a 22 uznawane są za zaginione.

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) jest szczególnie zaniepokojony losem zagrożonych dzieci i rodzin oraz potwierdza gotowość do udzielenia wsparcia rządowi Filipin w dotarciu do poszkodowanych.

Organizacja posiada biuro terenowe w dotkniętym regionie z fachowym personelem do pracy w obszarach wodnych, w sektorach: sanitarnym, zdrowia, żywienia, edukacji i ochrony. „Prawa dzieci są zagrożone przez każdy tajfun, który uderza w ich społeczności. Dzieci są najmniej odpowiedzialne za ekstremalne zjawiska pogodowe, a jednak to one są wysiedlane, odcięte od szkół i szpitali, przeżywają stres”– stwierdził jeden z przedstawicieli UNICEF-u Oyunsaikhan Dendevnorov.