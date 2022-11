Zarzuty Rosji wobec Wielkiej Brytanii. Ambasador wezwana do MSZ

Brytyjska ambasador Deborah Bronnert została w czwartek rano wezwana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Moskwie. Spotkanie związane było z oskarżeniami Rosji o zaangażowanie Wielkiej Brytanii w rzekomy ukraiński atak z użyciem dronów.

Bronnert wezwana do MSZ w Moskwie

Jak podaje agencja Reutera, dyplomatka stawiła się w resorcie po godzinie 10:30 czasu lokalnego. Idącą do MSZ Bronnert przywitał tłum skandujący antybrytyjskie hasła. Zebrani mieli przy sobie transparenty z napisami: "Wielka Brytania jest państwem terrorystycznym".

Ambasador spędziła w MSZ około 30 minut – relacjonuje Reuters. Po wyjściu z resortu dyplomatka nie wydała oświadczenia, żadnego komunikatu nie wydała także strona rosyjska.

Jak jednak relacjonują media, wezwanie Bronnert dotyczyło oskarżeń ze strony Moskwy, która twierdzi, że personel brytyjskiej marynarki wojennej był zaangażowany w atak z użyciem dronów na rosyjską Flotę Czarnomorską.

Londyn odrzuca te oskarżenia, a strona ukraińska nie przyznaje się do przeprowadzenia ataku.

Rosja o ataku na Flotę Czarnomorską

W sobotę rosyjski resort obrony poinformował, że Moskwa zdecydował o wycofaniu się z tzw. umowy zbożowej, która umożliwia eksport ukraińskiego zboża m.in. do Afryki.

Powodem wycofania się z porozumienia miał być rzekomy "atak terrorystyczny na okręty Floty Czarnomorskiej i statki cywilne", które brały udział w zabezpieczeniu korytarza zbożowego. Do ataku miało dojść rano, w sobotę 29 października.

Od początku Moskwa twierdziła, że ataku dokonały ukraińskie służby, z pomocą "brytyjskich specjalistów".

Rosja uległa ws. umowy zbożowej

W środę rano rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że Moskwa zgodziła się wrócić do realizacji tzw. umowy zbożowej. To efekt otrzymania od strony ukraińskiej pisemnych gwarancji, że Kijów nie będzie wykorzystywała korytarza zbożowego do działań bojowych – podał resort.

Wcześniej o wznowieniu transportu ukraińskiego zboża poinformował prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan.

Z relacji polityka wynika, że ruch statków wznowiono po rozmowie ministra obrony Turcji Hulusiego Akara i szefa resortu obrony Rosji Siergieja Szojgu.

