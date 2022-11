Rosyjskie wojsko atakuje Ukrainę. Jest decyzja G7

Do spotkania szefów MSZ państw G7 doszło w niemieckim Münster. Ministrowie zajmowali się m.in. kwestią umowy zbożowej, ale także wsparcia finansowego dla Kijowa.

W wyniku spotkania przedstawiciele państw G7 zaapelowali do Moskwy o przedłużenie porozumienia dotyczące eksportu ukraińskiego zboża.

Ministrowie osiągnęli także porozumienie w kwestii "mechanizmu koordynacji", który ma zwiększyć efektywność pomocy kierowanej na Ukrainę.

Jak relacjonuje agencja AFP, chodzi o wsparcie w naprawie, odbudowie i obronie infrastruktury krytycznej, niezbędnej do funkcjonowania państwa.

Rosja uległa. Moskwa miała otrzymać pisemne gwarancje od Ukrainy

Przypomnijmy, ze zaledwie dwa dni temu rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że Moskwa zgodziła się wrócić do realizacji tzw. umowy zbożowej. To efekt otrzymania od strony ukraińskiej pisemnych gwarancji, że Kijów nie będzie wykorzystywała korytarza zbożowego do działań bojowych – podał resort.

Wcześniej o wznowieniu transportu ukraińskiego zboża poinformował prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan.

Z relacji polityka wynika, że ruch statków wznowiono po rozmowie ministra obrony Turcji Hulusiego Akara i szefa resortu obrony Rosji Siergieja Szojgu

Zawieszenie porozumienia ws. transportu zboża

W ubiegłą sobotę rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że Federacja Rosyjska zawiesza swój udział w porozumieniu o eksporcie zboża z Ukrainy.

Władze w Ankarze, które miały duży udział w doprowadzeniu do zawarcia porozumienia, natychmiast poinformowały o podjęciu działań zmierzających do przywrócenia obowiązywania rosyjsko-ukraińskiej umowy umożliwiającej Ukrainie wznowienie eksportu zboża przez Morze Czarne w obliczu globalnego kryzysu żywnościowego.

