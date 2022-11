Zełenski spotkał się z wojskowymi. Wybrano trzy kluczowe dla Ukrainy kwestie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował na swoim koncie na Telegramie o spotkaniu z Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych Ukrainy i dowódcami sił strategicznych. Wojskowo poinformowali ukraińskiego przywódcę o sytuacji na froncie.

Kluczowe kwestie

Jak napisał Zełenski w poście, podczas spotkania rozważano trzy kluczowe dla Ukrainy kwestie. Chodzi o dostawy broni oraz ochronę infrastruktury energetycznej i jej eksploatacji zimą.

„Pierwsza kwestia to zaopatrzenie naszej armii w sprzęt i uzbrojenie. Druga to ochrona obiektów infrastruktury energetycznej. Trzecia to zapewnienie wysokiej jakości działania obiektów infrastruktury przez całą zimę. Nie będzie to łatwy spacer, ale damy radę. Z pewnością wytrwamy, a zwycięstwo będzie nasze” – zaznaczył Zełenski w swoim wpisie.

Narada wśród Ukraińców

19 listopada prezydent Wołodymyr Zełenski odbył kolejne spotkanie Sztabu Naczelnego Wodza, na którym omówiono sytuację na froncie oraz kwestię zaopatrzenia Sił Obronnych Ukrainy.

– Główne kwestie to front, zaopatrzenie naszej armii, sytuacja w poszczególnych rejonach linii frontu oraz to, co planujemy, czyli zwiększenie liczby ukraińskich flag w miastach na południu i wschodzie Ukrainy – mówił wtedy Zełenski

Wcześniej Zełenski zwołał zebranie Sztabu Naczelnego Wodza. Podjęte decyzje miały związek z procesem dalszego wyzwalania terytoriów Ukrainy. Rozmawiano także o wzmocnieniu ochrony obiektów infrastruktury krytycznej oraz zwiększeniu skuteczności obrony powietrznej Ukrainy.

Polska ochroni ukraińskie niebo?

Władze Ukrainy wystosowały wobec Polski prośbę o rozmieszczenie systemów Patriot na wspólnej granicy.

Poinformował o tym Jurij Ihnat, rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy, cytowany w poniedziałek przez agencję Ukrinform.

– Od początku inwazji Federacji Rosyjskiej prosiliśmy cały świat, aby nas chronił, zamykał niebo, dostarczał broń i samoloty. Chcielibyśmy, żeby to się naprawdę wydarzyło. Przynajmniej na tej części frontu jakoś chrońcie nasze niebo tymi systemami – powiedział Ihnat.

Czytaj też:

Pilna rozmowa Macrona z ZełenskimCzytaj też:

Francuski generał krytykuje Zełenskiego. "Popełnił strategiczny błąd"