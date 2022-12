"Jesteście bohaterami". Putin zwrócił się do żołnierzy

9 grudnia Rosjanie obchodzą Dzień Bohaterów Ojczyzny. Tego dnia zasłużeni dla Moskwy żołnierze otrzymują wyróżnienia.

W tym roku, obchody święta skupiają się na służbach walczących na polecenie Władimira Putina na Ukrainie.

Putin chwali rosyjskich żołnierzy

Jak relacjonuje propagandowa, rosyjska agencja TASS, prezydent Putin w trakcie przemówienia z okazji święta podkreślał zasługi żołnierzy biorących udział w zbrodniczej napaści na Ukrainę.

– Dzisiaj najwyższe odznaczenia państwowe zostaną wręczone personelowi wojskowemu, który okazuje wyjątkową waleczność i męstwo podczas specjalnej operacji wojskowej (określenie Moskwy na napaść na Ukrainę - red.) i zostaje wyróżniony tytułem Bohatera Rosji – mówił polityk.

– Serdecznie dziękuję za służbę ojczyźnie, za wierność ideałom, które zawsze i wszędzie, jednoczą Rosję – tłumaczył dalej prezydent Rosji.

– Zwracam się także do tych osób, które znajdują się na linii frontu – dla mnie, dla wszystkich obywateli, każdy z was jest bohaterem – podkreślał Putin.

"Specjalna operacja jeszcze trochę potrwa"

W środę prezydent Rosji mówił o sytuacji na Ukrainie i przedłużającym się konflikcie podczas spotkania z członkami Rady ds. Praw Człowieka w Moskwie.

W swoim wystąpieniu polityk tłumaczył się z braku postępów "specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie", zapewniając, że Moskwa użyje "wszystkich dostępnych środków", aby osiągnąć wyznaczone cele.

– Jeśli chodzi o przedłużający się charakter specjalnej operacji wojskowej i jej wyników, to oczywiście może trochę potrwać – mówił prezydent, nazywając inwazję "długim procesem". Jednocześnie Putin podkreślił, że wojna już przyniosła "znaczące rezultaty".

– Pojawiły się nowe terytoria. Jest to znaczący wynik dla Rosji – dodał Putin, nawiązując do pseudo-referendów przeprowadzonych przez Moskwę na części terenów Ukrainy. – Wyniki referendum pokazały, że ludzie chcą być w Rosji i uważają się za część tego świata, część tej przestrzeni i naszej wspólnej kultury, tradycji, języka. To jest najważniejszy wynik – podkreślał.

Czytaj też:

Scholz: Ryzyko użycia przez Rosję broni atomowej na razie zmalałoCzytaj też:

"Pięć milionów dolarów za głowę Wałęsy". Były prezydent reaguje