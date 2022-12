Putin po raz pierwszy nazwał inwazję na Ukrainę wojną. Reaguje Biały Dom

Władimir Putin powiedział w czwartek, że Rosja chce zakończenia wojny. Media zwracają uwagę, że rosyjski prezydent po raz pierwszy w publicznej wypowiedzi użył słowa "wojna", zamiast dotychczas konsekwentnie używanego określenia "specjalna operacja wojskowa" w kontekście inwazji na Ukrainę.

– Naszym celem nie jest kręcenie kołem zamachowym konfliktu zbrojnego, ale wręcz przeciwnie, zakończenie tej wojny – stwierdził Putin w rozmowie z dziennikarzami na Kremlu. – Będziemy dążyć do zakończenia tego (konfliktu - red.). Im szybciej, tym lepiej – dodał.

Biały Dom nie wierzy Putinowi

W zapewnienia Rosji nie wierzą Amerykanie. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział, że Putin "nie wykazał absolutnie żadnych oznak, że jest gotów negocjować" zakończenie wojny, która rozpoczęła się w lutym, kiedy Moskwa wysłała swoje wojska na Ukrainę.

– Wszystko, co (Putin - red.) robi na ziemi i w powietrzu, to działania człowieka, który chce kontynuować przemoc wobec narodu ukraińskiego i eskalację wojny – stwierdził Kirby. Powtórzył, że prezydent USA Joe Biden jest otwarty na rozmowy z Putinem, ale dopiero po tym, jak rosyjski przywódca "wykaże powagę co do negocjacji" oraz po konsultacjach z Ukrainą i sojusznikami USA.

Negocjacje Ukrainy z Rosją. Jak zakończy się wojna?

Rozmowy między Ukrainą a Rosją zostały zerwane w maju z inicjatywy Kijowa. W listopadzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o wyłączeniu negocjacji z Rosją, dopóki jej prezydentem jest Władimir Putin. Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba powiedział, że Kijów nie jest przeciwny negocjacjom, ale dopiero po przywróceniu integralności terytorialnej Ukrainy.

Atakując Ukrainę, Putin wywołał największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i ściągnął na Rosję bezprecedensowe sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych krajów Zachodu.

