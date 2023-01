Białoruś zmienia prawo. Dożywotnie miejsce w parlamencie dla Łukaszenki

Aleksander Łukaszenka podpisał poprawki do ustawy "O Zgromadzeniu Narodowym Republiki Białoruś"- informuje białoruska państwowa agencja prasowa BiełTA.

Co prowadza nowe prawo?

Poprawki zmniejszają uprawnienia białoruskiego parlamentu. Jednocześnie powołano nowy organ - Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe. Mają w nim zasiadać członkowie obu izb parlamentu.

Nowe ciało będzie teraz posiadać szerokie uprawnienia. Chodzi m.in. o wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego i członków Centralnej Komisji Wyborczej, zatwierdzanie głównych obszarów polityki wewnętrznej, zagranicznej oraz wojskowej.

Łukaszenka jednocześnie zatwierdził zmiany białoruskiej konstytucji. Na ich mocy prezydent kraju po złożeniu urzędu zostaje dożywotnim członkiem Rady Republiki (izby białoruskiego parlamentu).

Daniłow ostrzega Łukaszenkę

W rozmowie z "Kyiv Post" Ołeksij Daniłow został zapytany, czy Ukraina może zaatakować rosyjskie terytorium. – Jeśli dla obrony naszego kraju konieczne będzie pojawienie się tam, gdzie uznamy to za niezbędne, to tam będziemy. I nikogo pytać się nie będziemy. A wszystkie te gadania, że nie można kogoś drażnić, to bzdury – podkreśla polityk.

Jednocześnie podkreślił, że Ukraina musi brać pod uwagę zagrożenie związane z Białorusią. – Białoruś jest okupowana przez Federację Rosyjską. Rosyjscy żołnierze zachowują się tam jak u siebie w domu. W przypadku podjęcia, nie daj Boże, decyzji, że Białorusini rozpoczynają działania wojenne, to będziemy reagować – zaznacza.

Daniłow ocenia, że Putin będzie dalej naciskał na Łukaszenkę, aby ten wziął udział w wojnie. – Jeśli to Łukaszenka zrobi, to przyjdzie mu niedługo postawić kropkę na życiu. Nikt na świecie, w Ukrainie, Białorusi mu tego nie wybaczy – mówił.

