Katastrofa samolotu wojskowego NATO. Pilot nie żyje

Dwumiejscowy odrzutowiec prowadził ćwiczenia, kiedy rozbił się 25 mil morskich (46 km) na południe od lotniska Andravida na półwyspie Peloponez.

Szczegóły dramatu na razie pozostają niejasne. Wrak samolotu został znaleziony w pobliżu miejsca katastrofy na Morzu Jońskim.

Tragiczną wiadomość potwierdził komunikat Sztabu Generalnego Greckich Sił Powietrznych (HAFGS) o tym, że jeden pilot został znaleziony martwy, a poszukiwania drugiego trwają. Chodzi o 31-letniego Efstathiosa Tsitlakidisa.

Żałoba w greckiej armii po śmierci pilota

W związku z katastrofą minister obrony narodowej Grecji Nikos Panagiotopoulos ogłosił trzydniową żałobę w siłach zbrojnych kraju.

– Podczas gdy poszukiwania kapitana trwają, wyrażamy nasz smutek i żal z powodu utraty drugiego pilota po tym, jak myśliwiec rozbił się podczas szkolenia w Andravidzie. Nasze myśli są z rodziną oficera, której składamy wyrazy współczucia i szczere kondolencje – powiedział Panagiotopoulos.

Ostatni raz F-4 Phantom rozbił się w Grecji na górze Parnas 15 czerwca 2004 r. Obaj piloci zginęli. Dochodzenie wykazało, że samolot uległ katastrofie w wyniku ekstremalnego manewru, jaki wykonywał w ramach ćwiczeń.

F-4 Phantom – samolot bojowy zimnej wojny

McDonnell Douglas F-4 Phantom II to dwumiejscowy, naddźwiękowy samolot myśliwsko-bombowy dalekiego zasięgu zdolny do działania w każdych warunkach pogodowych. Został opracowany na zamówienie Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych przez wytwórnię McDonnell Aircraft Corporation.

Produkcja Phantoma trwała od 1958 do 1981 r. W tym czasie powstało w sumie 5195 myśliwców, co czyni go najczęściej produkowanym amerykańskim naddźwiękowym samolotem wojskowym w historii i umacnia jego pozycję kultowego samolotu bojowego zimnej wojny.