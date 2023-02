Nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy. Kijów długo na to czekał

Administracja prezydent Joe Bidena ogłosiła w piątek kolejny pakiet wsparcia militarnego dla Ukrainy, o wartości 2,17 mld dolarów (ok. 9,5 mld zł).

W sumie, od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę w 2022 roku, Stany Zjednoczone przeznaczył już na pomoc Kijowowi 29,3 mld dolarów,

Jak relacjonuje CNN, w ramach nowego pakietu, USA przekaże Ukrainie pociski pociski GLSDB, o zasięgu 90 mil (ok. 150 km). Kijów apeluje do zachodnich partnerów o przekazanie ukraińskim wojskom broni o jeszcze większym zasięgu, jednak Zachód obawia się, że Ukraina mogłaby wykorzystać pociski do zaatakowania celów wgłębi Rosji.

Rosja boi się ataków na swoim terytorium. Kijów zabrał głos

W czwartek szef ukraińskiego resortu obrony Rosja Ołeksij Reznikow zapewniał, że Kijów nie będzie atakować celów na terytorium Rosji.

Od wielu tygodni ukraińskie władze negocjują ze swoimi sojusznikami przekazanie samolotów bojowych i rakiet dalekiego zasięgu w celu zniszczenia magazynów na tyłach armii rosyjskiej.

– Ukraina potrzebuje pocisków dalekiego zasięgu, które nie pozwolą wrogowi na utrzymanie obrony i doprowadzą do przegranej (Rosji - red.) – mówił Ołeksij Reznikow, cytowany przez ukraińską agencję Ukriniform.

W czwartek szef MON brał udział w spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej, którzy przyjechali do Kijowa. Polityk wezwał też inne kraje do wsparcia Ukrainy, w procesie tworzenia systemu obrony przeciwrakietowej. Reznikow wymieniał przy tym m.in. potrzebę uzyskania przez Kijów systemów Patriot.

– Gdybyśmy mieli możliwość uderzenie na odległość 300 kilometrów, rosyjska armia nie byłaby w stanie utrzymać obrony (...) Ukraina jest gotowa udzielić wszelkich gwarancji (bezpieczeństwa - red.), że wasza broń nie zostanie użyta w atakach na terytorium Rosji – tłumaczył polityk. – Mamy wystarczająco wiele celów na tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy i jesteśmy gotowi koordynować cele ataku z naszymi partnerami – dodał.

Czytaj też:

Propaganda Putina w podręcznikach do historii. Chodzi o inwazję na UkrainęCzytaj też:

"To głupota Gorbaczowa". Rosyjski propagandzista szokuje