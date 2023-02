Grupa Wagnera przestanie istnieć? Rosyjscy blogerzy: Najemnicy Prigożyna "na skraju przetrwania"

Na kanale „VChK-OGPU" na Telegramie ukazał się wpis dotyczący dramatycznej sytuacji najemników z Grupy Wagnera. Według autorów posta, walcząca z Ukrainą grupa znalazła się na skraju przetrwania z powodu ogromnych strat poniesionych na froncie.

"Grupa Wagnera będzie musiała całkowicie zmienić swój format. Wcześniej najskuteczniejszą taktyką było rzucanie do walk małych grup szturmowych. Z powodzeniem były stosowane schematy nabyte podczas walk z ISIS" – czytamy we wpisie grupy która powołuje się na anonimowe źródło.

Problemy najemników Prigożyna

Jednak w dalszej części wpisu źródło narzeka, że teraz "nie ma na to zasobów ludzkich”.

"Doświadczeni weterani z poważnymi obrażeniami, którzy nie mogą już walczyć na froncie, zamieniają się w instruktorów i dowódców na tyłach. Ale ten system wymaga «karmienia» oddziału nowoprzybyłymi [najemnikami - przyp. red.] w bardzo i to w bardzo dużych ilościach. Weteran z wygojonym kręgosłupem i płytkami w miednicy nie wróci do formacji szturmowej" – czytamy we wpisie.

Według informacji przekazanych przez autorów wpisu (którzy określają siebie jako grupę ujawniającą tajemnice rosyjskich urzędników, oligarchów, gangsterów, funkcjonariuszy bezpieczeństwa) "Wagnerowcy" mają też duże problemy ze sprzętem i amunicją.

Konflikt na Kremlu

Wcześniej brytyjski wywiad pisał o problemach z zasobami ludzkimi w Grupie Wagnera. Wskazano, że rekrutacja skazanych kryminalistów prowadzona przez Prigożyna znacząco osłabła w porównaniu do tego samego procesu z jesieni 2022 roku. Analitycy przypisywali to konfliktowi między "kucharzem Putina” a ministrem obrony Federacji Rosyjskiej Siergiejem Szojgu i szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych FR Walerijem Gierasimowem.

Według ostatnich analiz zachodnich ekspertów, prezydent Rosji ponownie skupił swoją uwagę na Ministerstwie Obrony Narodowej kosztem Prigożyna i Ramzana Kadyrowa. Między oboma środowiskami ma trwać zacięty spór o wpływy oraz sposób prowadzenia działań wojennych na Ukrainie.

