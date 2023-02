Ukraińcy ostrzelali cele na obszarze koncentracji sił rosyjskich

Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojnych potwierdził, że we wtorek późnym wieczorem, w pierwszą rocznicę uznania przez Rosję samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, miały miejsce zmasowane ataki rakietowe na rosyjskie pozycje na okupowanych terenach Donbasu.

Atak rakietowy w Donbasie

Eksplozje były słyszane w wielu miastach, takich jak Mariupol, Donieck, Makijiwka, Charcysk, Debalcewe, Śnieżne, Iłowajsk i Szachtarsk. W niektórych miejscach pociski zostały zestrzelone przez systemy obrony przeciwrakietowej, w innych trafiły w wyznaczone cele. Część zaatakowanych rosyjskich celów w wymienionych miejscowościach, takich jak Mariupol i Śnieżne, oddalona jest od najbliższych pozycji ukraińskich wojsk o co najmniej 70 km.

Informacje na temat eksplozji na okupowanych terytoriach pojawiły się początkowo w mediach społecznościowych. Lojalna wobec władz w Kijowie administracja Mariupola pisała o tym na Telegramie. Według niej wieczorem w mieście odnotowano 11 wybuchów i zaatakowano miejsca koncentracji rosyjskich wojsk.

Sztab Generalny armii ukraińskiej poinformował niebawem, że informacje te są prawdziwe, dodając, że Siły Powietrzne armii ukraińskiej przeprowadziły osiem ataków na obszary koncentracji personelu i sprzętu wojskowego armii rosyjskiej oraz dwa ataki na rosyjskie przeciwlotnicze systemy rakietowe.

Wojna Rosja – Ukraina

Nowa faza wojny trwa już prawie rok. 24 lutego wojska rosyjskie wtargnęły na terytorium Ukrainy. Inwazja została poprzedzona żądaniem Kremla wobec NATO w zakresie wykluczenia możliwości dalszego poszerzania Sojuszu i redukcji potencjału militarnego sojuszu w Europie Środkowo-Wschodniej do stanu sprzed 1997 roku.

Działaniom stricte militarnym towarzyszą szeroko zakrojone operacje propagandowe obu stron oraz walka gospodarcza. Rosjanie dokonali licznych ataków na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Państwa Zachodu odpowiedziały kolejnymi pakietami sankcji na Rosję. Udzielają także olbrzymiego wsparcia finansowego, sprzętowego, szkoleniowego i humanitarnego. Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że Ameryka będzie pomagać Ukrainie tak długo, jak będzie trzeba.

Od końca marca, kiedy wojska rosyjskie wycofały się z frontu północnego, po niepowodzeniu kampanii w regionie Kijowa, linia frontu z niewielkimi zmianami kształtowała się na kierunkach południowym i wschodnim. Rosjanie odstąpili od manewrów i przeszli do materiałowej wojny pozycyjnej, nastawionej na wymęczanie przeciwnika.

Państwo ukraińskie utrzymało zdecydowaną większość swojego terytorium, nie oddało żywotnych centrów administracyjno-gospodarczych i utrzymuje wysokie morale. Obie strony ponoszą znaczące straty.

We wrześniu 2022 roku Rosja ogłosiła mobilizację wojskową. Część zmuszonych do udziału w wojnie rekrutów od razu wysłano na front, by uzupełnili straty, a pozostałych skierowano na szkolenia. Według szacunków wywiadów i analityków mowa o 300 tys. zmobilizowanych, ale wskazuje się, że może być ich jeszcze więcej. Na przełomie lutego i marca Zachód i Ukraina spodziewają się rosyjskiej ofensywy, ale wskazują jednocześnie, że armia ukraińska w stosownym momencie przejedzie do kontruderzenia. Bardzo istotne jest w tym kontekście dostarczenie jej przez Zachód większej ilości sprzętu wysokiej jakości.

