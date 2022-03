Ruch wojsk rosyjskich pod Kijowem. CNN: Wycofują część sił

Delegacja rosyjska złożyła we wtorek w Stambule deklarację dotyczącą ograniczenia zakresu działań militarnych w dwóch regionach. Jej przedstawiciele przekazali też, że rozmowy pokojowe wykazują „pewne postępy”. Niedługo po tym w mediach zaczęły pojawiać się informacje na temat ruchów rosyjskich wojsk w okolicy Kijowa.

Odwrót czy przegrupowanie?

Nie wiadomo, co naprawdę planują rosyjscy sztabowcy. Jak poinformował reporter telewizji CNN Jim Sciutto, powołując się na dwa źródła wywiadowcze, USA zaobserwowały już ruchy rosyjskich jednostek pod Kijowem. Przekazał, że zdaniem amerykańskiego wywiadu nie jest krótkoterminowe przegrupowanie sił, ale długoterminowy ruch, świadczący o pogodzeniu się przez Rosję z fiaskiem ofensywy na północy.

Wiele wskazuje na to, że nie są to tylko medialne spekulacje, ponieważ w podobnym tonie wypowiedział się rzecznik Pentagonu John Kirby. Oznajmił on, że w ostatnich dniach Rosjanie całkowicie zaprzestali prób przełamywania frontu w rejonie ukraińskiej stolicy i skoncentrowali swoje wysiłki na odcinku wschodnim.

Rozmowy Rosja – Ukraina w Turcji. Przełom w negocjacjach?

Tymczasem we wtorek zakończyła się kolejna tura negocjacji przedstawicieli Rosji i Ukrainy. Po spotkaniu jeden z członków ukraińskiej delegacji Dawyd Arachamija, poinformował, że strona ukraińska złożyła konkretną propozycję w zakresie nowego systemu gwarancji bezpieczeństwa dla tego państwa. Proponuje zawarcie nowego międzynarodowego traktatu z zapisami na wzór art. 5 NATO.

– Wśród gwarantów widzimy stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ (USA, Wielką Brytanię, Chiny, Francję, Rosję) oraz Turcję, Niemcy, Kanadę, Włochy, Polskę i Izrael – oznajmił Arachamija, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Swój komunikat wystosowała również strona rosyjska. Zaznaczono, że rozmowy pokojowe przynoszę „pewne postępy”. Padła w związku z tym deklaracja „drastycznego” ograniczenia zakresu „operacji wojskowej” w na froncie północnym – w regionie Kijowa i atakowanego od samego początku wojny Czernihowa.

Według Agencji Reutera Rosja motywuje ustępstwa chęcią stworzenia „warunków” do dalszego dialogu.

