Rosja twierdzi, że 300 Niemców chce dla niej pracować. "Otrzymaliśmy list z prośbą o pomoc"

Poinformowała o tym Olga Gusiewa, dyrektor departamentu stosunków zagranicznych w rządzie regionalnym w Niżnym Nowogrodzie, na konferencji prasowej poświęconej możliwości sprowadzenia pracowników z Europy i USA do regionu.

– W marcu tego roku otrzymaliśmy list od obywatela Niemiec z prośbą o pomoc jego rodakom w przeprowadzce na stałe do obwodu niżnonowogrodzkiego, a także o pomoc w znalezieniu pracy. Około 300 osób jest gotowych przenieść się do obwodu Niżnego Nowogrodu już w tym roku, ale do końca 2023 r. liczba ta może wzrosnąć do 1000 osób – przekonywała.

Według niej dzieje się tak dlatego, że Niemcy "widzą duży potencjał współpracy z obwodem niżnonowogrodzki w branży motoryzacyjnej, wydajnej konwersji energii, budowie i rozwoju infrastruktury i logistyki" – podaje rosyjska agencja państwowa TASS.

Obwód niżnonowogrodzki położony jest w europejskiej części Rosji, w centralnej części Niziny Wschodnioeuropejskiej. Wołga dzieli go na lewobrzeżną część nizinną – Zawołże i prawobrzeżną część wyżynną – Wyżynę Nadwołżańską.

Niemcy chętni do pracy w Rosji?

Wśród tych, którzy mają być gotowi do wyjazdu do Rosji za pracą, są profesjonaliści techniczni w branży obróbki metali – operatorzy maszyn, technolodzy i spawacze, a także specjaliści z branży motoryzacyjnej, stoczniowej, budowlanej i rolniczej.

Decyzja o przeprowadzce, zdaniem strony rosyjskiej, podyktowana była udziałem obywateli Niemiec w projekcie Friendship Car Rally. Jego uczestnicy organizują wycieczki samochodowe po rosyjskich regionach, podczas których mogą zobaczyć ciekawe miejsca, porozmawiać z lokalną ludnością i poznać perspektywy rozwoju swoich firm.

Gusiewa opowiedziała się za opracowaniem państwowego programu pomocy tym, którzy chcą mieszkać w Rosji.

Czytaj też:

Niemcy zmieniają zdanie w sprawie Nord Stream