Szczyt G7. Biden będzie rozmawiał o Ukrainie z przywódcami Brazylii i Indii

Prezydent USA Joe Biden będzie rozmawiał w ten weekend z prezydentem Brazylii Luizem Inacio Lulą da Silvą i premierem Indii Narendrą Modim na temat Ukrainy oraz "świętej" kwestii suwerenności i integralności terytorialnej – przekazał w sobotę doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA, Jake Sullivan.

Lula i Modi biorą udział w szczycie G7 w Hiroszimie na zaproszenie Japonii, tegorocznego gospodarza. W skład grupy wchodzą również Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Kanada.

Sullivan pytany, czy Biden będzie wywierał presję lub namawiał obu przywódców, aby zaostrzyli swoje podejście do Chin i Rosji, powiedział: – Myślę, że naciski to po prostu niewłaściwe słowo. Prezydent poszuka okazji, by porozmawiać na temat konstruktywnej roli, jaką każdy kraj może odegrać we wspieraniu najbardziej podstawowej i fundamentalnej wartości, jaką jest suwerenność i integralność terytorialna, które są nienaruszalne.

Brazylia to pośrednik czy poplecznik Kremla?

Reuters zaznacza, że Brazylia i Indie od lat starają się odgrywać rolę pośrednika między Stanami Zjednoczonymi a Rosją i Chinami, a oba kraje utrzymują stosunki gospodarcze i polityczne z Moskwą po jej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r., czym udaremniają wysiłki Zachodu zmierzające do międzynarodowej politycznej i gospodarczej izolacji Rosji.

Prezydent Lula w zeszłym miesiącu wywołał krytykę Zachodu, wzywając amerykańskich i europejskich partnerów do zaprzestania dostaw broni na Ukrainę, mówiąc, że przedłużają w ten sposób wojnę. Rzecznik Białego Domu oskarżył go wtedy o "papugowanie rosyjskiej i chińskiej propagandy". Po fali krytyki, brazylijski przywódca stonował swoje wypowiedzi i podczas wizyty w Portugalii i Hiszpanii potępił naruszenie przez Rosję integralności terytorialnej Ukrainy.

Sullivan zauważył, że Brazylia poparła kilka kluczowych rezolucji ONZ, opartych na podstawowej koncepcji integralności terytorialnej.

