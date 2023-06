Relokacja uchodźców. Scholz: W tej kwestii decyzja została już podjęta

Media cytują wypowiedź niemieckiego kanclerza Olafa Scholza, która padła w czwartek, przed rozpoczęciem szczytu rady Europejskiej w Brukseli, poświęconego m.in. kwestii migracji.

– Będziemy rozmawiać o migracji. W tej kwestii decyzja została już jednak podjęta przez ministrów spraw wewnętrznych. Jest to dobra podstawa do tego, co mamy tutaj do zrobienia – konsolidacji stanowisk – stwierdził niemiecki przywódca.

– Bardzo się cieszę z decyzji, którą podjęli ministrowie spraw wewnętrznych. To był wielki przełom. To, co zostało przez nich uzgodnione to mechanizm solidarności, którego od dawna w Europie potrzebowaliśmy – mówił Scholz, nawiązując do decyzji ministrów spraw wewnętrznych z początku czerwca (Polska i Węgry były przeciw).

– Od wszystkich czegoś wymaga (porozumienie - red.). Oznacza, że kraje mające granice zewnętrzne Unii muszą wnieść swój wkład – zarejestrować tych (imigrantów), którzy przychodzą i umożliwić im złożenie wniosków azylowych. Jednocześnie oznacza to, że w takim mechanizmie solidarności bierzemy odpowiedzialność za część uchodźców, tak by nie wszyscy zostali w państwach granicznych – dodał Scholz.

Co proponuje Polska?

Polskę na szczycie RE reprezentuje premier Mateusz Morawiecki, który przedstawił stanowisko Warszawy w kwestii imigrantów podczas konferencji prasowej w Brukseli.

– "Nie" dla przymusowej relokacji imigrantów. "Nie" dla naruszania prawa weta przez poszczególne państwa, "nie" dla pogwałcenia zasady wolności, zasad podejmowania decyzji samodzielnie. "Tak" dla suwerenności, "tak" dla najlepiej chronionych granic w Europie – wyliczał szef rządu dodając, że podczas szczytu RE zaprezentuje plan.

– Mamy plan bezpiecznych granic. Po pierwsze musimy wspólnie zainwestować w skuteczne strzeżenie zewnętrznych granic UE. Potrzeba na to więcej pieniędzy z UE. Po drugie należy zreformować Frontex tak, aby skutecznie walczył z przemytnikami ludzi. Po trzecie, KE powinna przebudować budżet tak, by znalazło się więcej środków na rozwój państw, które graniczą z UE. Walczmy z przyczynami, a nie skutkami. Po czwarte, postulujemy ograniczenie świadczeń socjalnych dla osób spoza UE. Po piąte – koniec tolerowania współpracy organizacji pozarządowych z przemytnikami – wyjaśnił Morawiecki.

Czytaj też:

Pytanie o ewentualny rząd antyPiS-u z Konfederacją. Kwaśniewski odpowiadaCzytaj też:

Przymusowa relokacja. Sasin: Przede wszystkim nie ma zgody polskiego społeczeństwa