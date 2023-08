Nieoficjalnie: Pierwsza wizyta od wydania nakazu aresztowania. Putin odwiedzi Chiny

W marcu 2023 r. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. Prezydentowi Rosji przypisuje się odpowiedzialność za zbrodnie wojenne rzekomo popełniane przez rosyjskich żołnierzy na Ukrainie. Zgodnie z nakazem państwa, które uznają jurysdykcję MTK, zobowiązane są do zatrzymania rosyjskiej głowy państwa, gdy ta znajdzie się na ich terytorium.

Od czasu wydania nakazu Putin powstrzymywał się od zagranicznych wizyt. Nie wziął udziału m.in. w niedawnym szczycie BRICS w RPA. Rząd w Pretorii dał wcześniej jasno do zrozumienia, że jeśli rosyjski prezydent znajdzie się w Południowej Afryce, to będzie zmuszony go aresztować. Indie, gdzie w przyszłym miesiącu będzie miał miejsce szczyt G20, nie są sygnatariuszem umowy ustanawiającej trybunał w Hadze. Mimo to prezydent Putin poinformował premiera Indii Narendę Modiego, że nie weźmie udziału w szczycie. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zapowiadał wcześniej, że będzie gościł u siebie prezydenta Rosji. Obecnie jednak wiadomo, że to turecki prezydent pojedzie do Rosji. Wizyta, według doniesień medialnych, ma odbyć się 4 września w Soczi.

Szczyt Pasa i Szlaku

Według doniesień agencji Bloomberg, w październikowym Forum Pasa i Szlaku w Chinach ma wziąć udział osobiście Władimir Putin. W lipcu o takiej możliwości mówił agencji TASS rosyjski dyplomata Jurij Uszakow. Nikołaj Patruszew, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej stwierdził w maju, że rosyjski prezydent ma być "głównym gościem" wydarzenia.

Na wydarzenie to zaprosił go przewodniczący Chin Xi Jinping. Chiński przywódca odwiedził Rosję w marcu tego roku. Doniesienia o wizycie rosyjskiego prezydenta w Chinach nie zostały oficjalnie potwierdzone przez żadną ze stron. Ostatni raz rosyjski prezydent Państwo Środka odwiedził podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w lutym 2022 r., niedługo przed inwazją Rosji na Ukrainę.

