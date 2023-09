SBU weszła do domu ukraińskiego oligarchy. Wyprał pół miliarda hrywien?

Ihor Kołomojski to jeden z najbogatszych ludzi na Ukrainie i były gubernator obwodu dniepropietrowskiego. Od marca 2021 r. jest objęty amerykańskimi sankcjami – on i jego rodzina mają zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych.

Portal Ukraińska Prawda podał w sobotę, że funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy przekazali biznesmenowi dokument informujący o statusie podejrzanego z dwóch artykułów kodeksu karnego (190 i 209). Chodzi o oszustwa i legalizację dochodów z przestępstwa.

Zawiadomienie zostało przekazane w trakcie przeszukania domu oligarchy. Według Ukraińskiej Prawdy, prokuratorzy wystąpią z wnioskiem o umieszczenie Kołomojskiego w areszcie z możliwością zwolnienia za kaucją.

Kołomojski wyprowadził pół miliarda hrywien za granicę?

Według śledczych w latach 2013-2020 Kołomojski, korzystając z kontrolowanych przez siebie instytucji bankowych, wyprał ponad pół miliarda hrywien (ok. 13,5 mln dolarów), wywożąc je za granicę.

W lutym 2023 r. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego przeprowadziły przeszukanie w domu oligarchy w mieście Dniepr. Media podawały wówczas, że śledztwo ma związek z oszustwami wokół Ukrnafty i Ukrtatnafty, ukraińskich spółek zajmujących się wydobyciem i rafinacją ropy naftowej.

Kołomojski wypromował Wołodymyra Zełenskiego najpierw jako komika, a następnie jako polityka. Oligarcha finansował kampanię wyborczą Zełenskiego w 2019 r.

W lipcu 2022 r. Zełenski pozbawił Kołomojskiego ukraińskiego obywatelstwa. Powody tego posunięcia są niejasne, choć Zełenski powołał się na toczące się w USA śledztwo. W listopadzie 2022 r. znacjonalizowano część majątku Kołomojskiego, mającego "strategiczne znaczenie" dla państwa w obliczu rosyjskiej inwazji.

