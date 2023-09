Niemcy sceptyczni wobec wsparcia dla Ukrainy

Jak wynika z informacji opublikowanej na portalu dziennika "Welt", ostatnie sondaże wskazują, że część Niemców jest sceptycznie nastawiona jeśli chodzi o pomoc finansową na powojenną odbudowę Ukrainy. Podobne zdanie Niemcy mają w kwestii przystąpienia okupowanego kraju między innymi do Unii Europejskiej czy Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO).

We wtorek został opublikowany sondaż German Marshall Fund "Transatlantic Trends", z którego wynika, że 57 procent obywateli RFN popiera wsparcie finansowe dla Ukrainy na jej powojenna odbudowę. Eksperci zauważają, że sceptycyzm obywateli Niemiec jest większy, jeśli porówna się go do europejskiego. Co ciekawe, 38 procent ankietowanych wyraźnie podkreśla swój sprzeciw wobec przekazywania środków na odbudowę Ukrainy po wojnie z Rosją.

Ukraina członkiem UE?

W lipcu 2022 roku Unia Europejska wskazała władzom w Kijowie obszary, które wymagają wprowadzenia reform, jeśli Ukraina chce zostać członkiem Wspólnoty. Zgodnie z tymi wytycznymi, Ukraina spełniła dotychczas dwa spośród siedmiu wymogów. Musi jednak kontynuować zmiany w sferze wymiaru sprawiedliwości, praworządności, walki z korupcją i praw podstawowych.

– Rozszerzenie Unii Europejskiej jest konieczną geopolityczną konsekwencją wojny prowadzonej przez Rosję. Wśród gradu bomb, w obliczu rosyjskich czołgów, Ukraina pewnie i zdecydowanie wyruszyła w drogę do Unii – oceniła Annalena Baerbock, niemiecka minister spraw zagranicznych, która w poniedziałek przybyła do Kijowa. Polityk podkreśliła w ukraińskiej stolicy, że Niemcy "zdecydowanie wspierają Ukrainę w jej wysiłkach o członkostwo we Wspólnocie". Jej słowa są ciekawe w kontekście wyników opublikowanego sondażu German Marshall Fund "Transatlantic Trends".

