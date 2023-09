Spiker parlamentu Kanady podjął decyzję po skandalu z weteranem SS-Galizien

Spiker Izby Gmin Kanady Anthony Rota oświadczył, że w środę ustąpi ze stanowiska w związku z uhonorowaniem w parlamencie ukraińskiego weterana dywizji SS Galizien Jarosława Hunki – przekazała agencja Reutera.

Spiker parlamentu Kanady poda się do dymisji

Rota poinformował, że obowiązki przewodniczącego Izby Gmin będzie pełnił jego zastępca – napisał Reuters.

O skandalu jest głośno w Polsce, ale reakcje w Kanadzie spowodowała interwencja środowisk żydowskich. Pod presją przewodniczący kanadyjskiego parlamentu wyraził żal i przeprosił za uhonorowanie nazistowskiego kolaboranta, oświadczając, że bierze "pełną odpowiedzialność" za to, co się stało.

Do złożenia rezygnacji wezwała go także minister spraw zagranicznych. We wtorek Mélanie Joly wypowiedziała się w tej sprawie dla kanadyjskich dziennikarzy. – To, co wydarzyło się w piątek, jest całkowicie nie do przyjęcia (…) To był wstyd dla Izby i Kanadyjczyków, i uważam, że spiker powinien wysłuchać członków Izby i ustąpić – powiedziała.

Hunkę oklaskiwali Zełenscy i premier Trudeau

Owacje rozpoczęły się gdy Anthony Rota przedstawił gościa jako "ukraińskiego i kanadyjskiego bohatera", który walczył przeciwko Sowietom podczas II wojny.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, jego małżonka Ołena i premier Kanady Justin Trudeau także oklaskiwali w kanadyjskim parlamencie weterana SS Galizien.

Ochotnicy z Ukrainy w SS Galizien

Przypomnijmy, że 14 Dywizja Grenadierów, tzw. dywizja SS Galizien lub "Hałyczyna", była kolaboracyjną jednostką zbrodniczej formacji Waffen SS, złożoną z ukraińskich ochotników z Galicji. Dowódcą SS Galizien został generał major Fritz Freitag, a szefem sztabu major Wolf Heike.

Niemcy powołali tę formację w 1943 r. we Lwowie dla uzupełnienia braków kadrowych. Był to element rywalizacji z Wehrmachtem – zagraniczne bataliony SS pozwalały jej szefowi Heinrichowi Himmlerowi rozbudowywać Waffen SS poza limity ustalone przez wojsko.

Z części ochotników do SS Galizien Niemcy utworzyli galicyjskie pułki policyjne, które uczestniczyły m.in. w masakrach ludności polskiej w czasie II wojny światowej. Jednostki te dokonały licznych zbrodni w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie w 1944 r., w tym w Hucie Pieniackiej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Instytut Pamięci Narodowej.

