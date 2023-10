USA potajemnie dostarczyły Ukrainie pociski ATACMS. Putin reaguje

Putin powiedział dziennikarzom podczas wizyty w Pekinie, że zaopatrzenie Ukrainy w pociski ATACMS to "kolejny błąd ze strony Stanów Zjednoczonych". Argumentował, że dostawa nowych rakiet spowoduje "niepotrzebne ofiary" i "tylko przedłuża agonię" Ukrainy, która od 20 miesięcy broni się przed rosyjską inwazją.

– Najważniejsze jest to, że ATACMS w ogóle nie są w stanie zmienić sytuacji na linii styku (frontu - red.) – ocenił Putin. Odnosząc się do twierdzeń, że Rosja poniosła strategiczną porażkę na Ukrainie, odparł: – Jeśli Rosja przegrywa wojnę, to po co dostarczać ATACMS? Niech zabiorą (USA - red.) ATACMS i resztę sprzętu.

"Wall Street Journal" podał we wtorek, że w ciągu ostatnich kilku dni Stany Zjednoczone potajemnie wysłały na Ukrainę "niewielką liczbę" rakiet ATACMS dalekiego zasięgu, których Siły Zbrojne Ukrainy użyły już do uderzenia na dwa lotniska w okupowanym przez Rosję Ługańsku i Berdiańsku, co potwierdził później prezydent Wołodymyr Zełenski.

Pociski ATACMS dla Ukrainy

System ATACMS (Army Tactical Missile System) jest zdolny razić cele na odległość od 160 do 300 kilometrów w zależności od modyfikacji. Zalicza się go broni precyzyjnej. Pociski mogą być odpalane z wyrzutni HIMARS, które są już na Ukrainie.

O dostarczenie ATACMS-ów władze w Kijowie prosiły Waszyngton od wielu miesięcy. USA do tej pory nie wyrażały na to zgody, tłumacząc swoją decyzję dwoma przyczynami: obawą, że Ukraina użyje tych rakiet do uderzenia w głąb Federacji Rosyjskiej oraz bezpieczeństwem własnych rezerw.

Jeszcze pod koniec lipca prasa amerykańska pisała, że administracja prezydenta Joe Bidena stanowczo podtrzymuje swoje stanowisko, pomimo rosnących nacisków ze strony Kijowa i niektórych polityków amerykańskich.

Sytuacja zmieniła się we wrześniu, kiedy podczas wizyty Zełenskiego w Białym Domu Biden miał mu obiecać transfer na Ukrainę "niewielkiej liczby" pocisków ATACMS.

USA zmieniają zdanie w miarę przeciągania się wojny

Stany Zjednoczone stopniowo zezwalają na dostawy swojej broni na Ukrainę. Początkowo Waszyngton był przeciwny przekazaniu amerykańskich czołgów i myśliwców, jednak w 2023 r. zmienił zdanie i dał zielone światło. Niedawno USA zatwierdziły też dostawy amunicji kasetowej, a potem pocisków ze zubożonym uranem, i to pomimo kontrowersji związanych z ich użyciem.

Według doniesień prasowych, pozyskanie rakiet ATACMS umożliwi Siłom Zbrojnym Ukrainy uderzenie w cele na Krymie.

Czytaj też:

USA zmieniły zdanie ws. dozbrojenia Ukrainy. Przecieki ze spotkania Biden-Zełenski