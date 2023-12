Argentyna. Kamery nagrały ożywioną dyskusję Zełenskiego z Orbanem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził krótką rozmowę z premierem Węgier Wiktorem Orbanem podczas ceremonii zaprzysiężenia nowo wybranego prezydenta Argentyny, która odbyła się w Buenos Aires.

W mediach można znaleźć krótkie nagranie, na którym widać ożywioną dyskusję polityków. Orban i Zełenski rozmawiali w argentyńskim parlamencie, w loży dla gości biorących udział w uroczystym zaprzysiężeniu. Materiał filmowy z ich rozmowy został pokazany na oficjalnym kanale YouTube Senatu Argentyny

Kancelaria Prezydenta Ukrainy nie podała na razie szczegółów rozmowy.

Wyciekł list Orbana. Węgry nie chcą ustąpić UE

W minionym tygodniu agencja Bloomberga dotarła do listu, jaki Viktor Orban napisał do przewodniczący Rady Europejskiej Charlesa Michela. Tematem pisma jest Ukraina. "Biorąc pod uwagę obecny stan przygotowań politycznych i technicznych Ukrainy, to oczekiwania, że na posiedzeniu Rady Europejskiej może zostać podjęta decyzja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE są nieuzasadnione" – przekonuje Orban w liście skierowanym do przewodniczącego Michela.

Węgierski przywódca przekonuje, że Rada Europejska nie może podjąć decyzji o członkostwie Ukrainy bez wypracowania konsensusu w kwestii unijnej strategii wobec Ukrainy. Dwudniowy szczyt RE jest planowany na 14 i 15 grudnia.

Przypomnijmy, że Orban napisał niedawno list do przewodniczącego Rady Europejskiej, w którym zagroził zablokowaniem pomocy UE dla Ukrainy i jej postępów na drodze do członkostwa w UE, jeśli przywódcy krajów Unii nie zgodzą się na dokonanie przeglądu całej swojej strategii wspierania Kijowa.

Premier Węgier w ostatnim czasie domagał się, by na szczycie UE w połowie grudnia nie poruszono kwestii rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą.

