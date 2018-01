Odwieczna stolica Izraela

Tak się bowiem składa, że Donald Trump tylko uznał to, co jest rzeczywistością. Dla Żydów Jerozolima zawsze była ich stolicą. I choć w 1947 r. ONZ postanowiła uczynić z miasta strefę neutralną, pod kontrolą międzynarodową, to nigdy nie udało się tego dokonać, ponieważ obie strony – i żydowska, i palestyńska – chciały kontrolować święte miasto. W efekcie wybuchły walki, które doprowadziły do podziału Jerozolimy na dwie części – wschodnią (należącą do Transjordanii) i zachodnią (izraelską). To nie doprowadziło do uspokojenia emocji. Izrael bowiem, czemu z punktu widzenia symboliki trudno się dziwić, już w 1949 r. uznał Zachodnią Jerozolimę za swoją stolicę, a Transjordania złamała podstawowe warunki podziału i zakazała wstępu Żydom do świętych dla nich miejsc, znajdujących się w sporej części po stronie wschodniej. W tym aczasie sprofanowano też wiele ważnych dla Żydów miejsc, a także – czasowo – ograniczano dostęp do najważniejszych sanktuariów chrześcijanom.