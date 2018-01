Trump do uczestników 45. Marszu dla Życia: Amerykanie są coraz bardziej pro-life, dar życia to najwspanialszy cud

– Pochodzicie z różnych miejsc, środowisk, ale wszyscy zbieracie się tu w jednym pięknym celu: budowy społeczeństwa, w którym życie jest celebrowane, chronione i doceniane – powiedział Trump do tysięcy osób zgromadzonych na błoniach National Mall w Waszyngtonie. – Wy kochacie każde dziecko urodzone i nienarodzone, wierzycie, że każde życie jest święte, że każde dziecko jest cennym darem od Boga – dodał.

Prezydent skrytykował obowiązujące w niektórych stanach prawo zezwalające na przeprowadzenie aborcji nawet do dziewiątego miesiąca ciąży. – To jest złe i to musi zostać zmienione – zaznaczył, przypominając, że takie przepisy prawne istnieją m.in. w Chinach i Korei Płn. Dodał, że zgodnie ze statystykami tylko 12 proc. Amerykanów popiera aborcję na życzenie w każdym ze stadiów ciąży, a Amerykanie są "coraz bardziej pro-life".