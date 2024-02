Chiny i Węgry podpisały nowe umowy o współpracy

W Budapeszcie pojawił się z tej okazji minister bezpieczeństwa publicznego Chin Wang Xiaohong.

Nowe umowy Budapesztu z Pekinem

"Mamy nadzieję, że obie strony pogłębią współpracę w obszarach takich jak walka z terroryzmem, zwalczanie przestępczości międzynarodowej, bezpieczeństwo projektów Pasa i Szlaku oraz budowanie potencjału organów ścigania" – przekazał chiński polityk.

Chińska agencja prasowa Xinhua podała, że Wang podpisał dokumenty dotyczące egzekwowania prawa oraz bezpieczeństwa w obecności ministra spraw wewnętrznych Sandora Pintera. Nie podano żadnych szczegółów na temat zawartych porozumień. W ramach wizyty przedstawiciel Państwa Środka rozmawiał także z premierem Viktorem Orbanem.

Węgry poparły pakiet dla Ukrainy

Z kolei dwa tygodnie temu 27 przywódców państw UE zgodziło się na pakiet wsparcia dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro. Oznacza to, że Bruksela osiągnęła porozumienie w tej sprawie z premierem Orbanem. Na poprzednim, grudniowym posiedzeniu Rady Europejskiej Węgry blokowały dalsze finansowanie Ukrainy. Budapeszt domagał się organizacji pomocy poza budżetem Unii Europejskiej i corocznych weryfikacji decyzji o pomocy.

Wcześniej "Financial Times" opublikował dokument, z którego wynikało, że jeżeli Węgry będą dalej blokować pomoc dla Ukrainy, KE uderzy w gospodarkę tego kraju.

W dokumencie opisano strategię, która ma wykorzystać słabości gospodarki węgierskiej, uderzyć w kurs forinta i doprowadzić do załamania nastrojów inwestorów. Wszystko po to, by zaszkodzić "rynkowi pracy i wzrostowi gospodarczemu" Budapesztu, jeżeli ten nadal będzie blokował miliardy euro dla Kijowa.

