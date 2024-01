Orban: Nie stosujemy szantażu. Chcemy zachować spójność UE

Premier Węgier Viktor Orban potwierdził, że w ubiegłą sobotę Budapeszt przesłał do Brukseli kompromisowe porozumienie, które odblokuje 50 miliardów euro unijnych funduszy dla Ukrainy. Jednak nie bez ustępstw ze strony UE. Polityk w wywiadzie dla francuskiego magazynu "Le Point" ujawnił, że w ramach kompromisu zgodzi się na udostępnienie Ukrainie środków finansowych, "jeśli zostanie zagwarantowane, że decyzja o dalszym przekazywaniu pieniędzy będzie poddawane przeglądowi co roku". W praktyce oznacza to, że Węgry będę miały kolejną szansę, aby zablokować pomoc dla Ukrainy.

Premier Orban zauważył, że to coroczne zatwierdzenie powinno być jednomyślne wśród wszystkich pozostałych członków UE. – Niestety, takie stanowisko jest postrzegane lub interpretowane przez niektóre kraje jako narzędzie corocznego szantażu. Nasze stanowisko jest takie, że nie chodzi o wykorzystywanie naszego weta do szantażu, ale o przywrócenie i zachowanie jedności Unii Europejskiej – podkreślił szef rządu Węgier.

Spotkanie Orban-Zełenski

W grudniu ubiegłego roku premier Węgier Viktor Orban poinformował, że przyjął zaproszenie na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Premier Węgier zauważył, że Zełenski zaproponował mu spotkanie w celu "negocjacji". Będzie to pierwsze oficjalne dwustronne spotkanie obu przywódców od początku wojny.

Jak dotąd Zełenski i Orban odbyli krótką rozmowę w Argentynie podczas inauguracji kadencji nowego prezydenta kraju. Zełenski relacjonował później tę rozmowę w ten sposób: "Ostatnim razem w Argentynie powiedziałem Orbánowi: «Wiktorze, podaj mi jeden powód, dla którego nie wspierasz nas w UE?» Nic nie odpowiedział – stwierdził prezydent Ukrainy.

Ukraiński prezydent zapytał także Orbana, dlaczego nie mogą zorganizować między sobą oficjalnego spotkania. – Na to także nie był w stanie odpowiedzieć – powiedział Zełenski.

29 stycznia Węgry ogłosiły gotowość do kompromisu, który umożliwiłby sfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej pakietu pomocowego dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro na cztery lata.

