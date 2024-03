Turcja naciska na negocjacje. "Ukraina i Rosja muszą zacząć rozmawiać"

Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan opowiada się za rychłym rozpoczęciem negocjacji w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie, zaznaczając, że nie oznacza to uznania okupacji terytorium Ukrainy.

1 marca Fidan spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem na marginesie Forum Dyplomacji w Antalyi. Ujawnił, że omawiali szereg kwestii, m.in. sytuację na Ukrainie.

– W kwestii Ukrainy naszym zdaniem obie strony osiągnęły granice tego, co mogą osiągnąć w drodze wojny. Uważamy, że nadszedł czas, aby rozpocząć dialog w sprawie zawieszenia broni – powiedział Fidan. Turecki minister podkreślił, że negocjacje nie oznaczają uznania rosyjskiej okupacji niektórych części terytorium Ukrainy. Stwierdził, że "kwestie suwerenności i zawieszenia broni należy omówić osobno".

– Śmierć i obrażenia ponad 500 tys. ludzi oraz całkowite zniszczenie infrastruktury całego kraju nie są dla nas rzeczywistością do zniesienia. To musi się jakoś skończyć. Aby to powstrzymać, należy przeprowadzić pewne dyskusje i wszyscy powinniśmy przyzwyczaić się do tego pomysłu – powiedział Fidan.

Wcześniej prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył, że Ankara w dalszym ciągu chce dążyć do pokojowego rozwiązania kwestii rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę i jest gotowa zaoferować platformę dla przeprowadzenia takich rozmów.

