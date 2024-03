W rozmowie z byłym kanclerzem Austrii Wolfgangiem Schusselem, pełniącym urząd w latach 2000-2007, opublikowanej w European Voices, Orban stwierdził, że Ukraina powinna zastanowić się nad negocjacjami, a nie kontynuować operacje wojskowe.

Według węgierskich mediów podczas dyskusji, która odbyła się w oficjalnej rezydencji Orbana – dawnym klasztorze karmelitów w Budapeszcie – obaj politycy nie byli zgodni w wielu kwestiach, w tym w sprawie konfliktu na Ukrainie.

– Przede wszystkim musi nastąpić zawieszenie broni, ponieważ między Rosjanami a Zachodem nie ma już rozsądnej dyskusji – powiedział Orban. Schussel argumentował, że natychmiastowe zawieszenie broni byłoby równoznaczne z porażką Ukrainy, na co węgierski premier odpowiedział: – Ukraińcy mogą stracić więcej, niż już stracili: mogą przegrać wojnę.

Orban: Rosja nie zaatakuje NATO. Ukraina powinna być strefą buforową

Orban stwierdził, że nie ma ryzyka rosyjskiego ataku na państwo członkowskie NATO. Mówiąc o Ukrainie zauważył także, że Moskwa nigdy nie zgodzi się na przyjęcie tego kraju do NATO, gdyż przybliżyłoby to sojusz do granic Rosji.

Premier Węgier zasugerował spojrzenie na mapę i stwierdził, że idealnie byłoby, gdyby Ukraina, jako najbliższy sąsiad Rosji, utworzyła strefę buforową z gwarancjami bezpieczeństwa, bo jeśli tak się nie stanie, Ukraińcy mogą całkowicie stracić swój kraj.

Schussel nie zgodził się z tym, argumentując, że Zachód powinien natychmiast rozpocząć negocjacje z Ukrainą w sprawie jej przyjęcia nie tylko do Unii Europejskiej, ale także do NATO.

Premier Węgier sugeruje Zachodowi negocjacje z Moskwą z pominięciem Kijowa

Według Orbana kraje zachodnie powinny prowadzić rozmowy na temat rozwiązania konfliktu na Ukrainie bezpośrednio z Rosją, a nie z Kijowem, ponieważ Moskwa nie postrzega Ukrainy jako odpowiedniego partnera do negocjacji.

Premier Węgier wyraził również opinię, że gdyby Rosja prowadziła rokowania wyłącznie ze Stanami Zjednoczonymi, interesy Europy byłyby zagrożone, ponieważ poza rozwiązaniem sytuacji na Ukrainie negocjacje powinny dotyczyć także szerszych kwestii związanych z przyszłą architekturą bezpieczeństwa Europy. Orban jest przekonany, że Unii Europejskiej nie można pominąć w tych rozmowach.

Węgierski premier argumentował także, że choć za konflikt na Ukrainie odpowiedzialna jest Rosja, Europejczycy muszą podjąć większe wysiłki dyplomatyczne, aby zapobiec dalszej eskalacji działań wojennych. Schussel nie zgodził się z tym, twierdząc, że Zachód zrobił wszystko, co w jego mocy, aby uniknąć konfrontacji militarnej.

