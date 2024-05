Niemiecka partia wpisała do programu powrót do powszechnego poboru

Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU), jedna z największych niemieckich partii politycznych, podjęła decyzję o wpisaniu do programu postulatu powszechnego poboru do wojska. Regulacja taka nie obowiązuje od 2011 roku, kiedy została zniesiona, jednak po rosyjskiej inwazji na Ukrainę temat powrócił i w efekcie rozgorzałej dyskusji poszczególne formacje polityczne zaczęły ponownie rozważać powrót do stanu wcześniejszego.

Niemcy. CDU postuluje powrót do powszechnego poboru

Decyzja zapadła podczas zjazdu CDU w Berlinie, który odbył się we wtorek, 7 maja. Członkowie ugrupowania opowiedzieli się za przyjęciem w programie stopniowego powrotu do powszechnego poboru zdecydowaną większością głosów.

Koncepcja zakłada, że przed pełnym przywróceniem poboru, będzie obowiązywała tzw. służba kontyngentowa. Polegałoby to na tym, że wszyscy zostaną powołani, ale do Bundeswehry zostaną skierowani tylko wybrani, zgodnie z potrzebami armii. Istotnym elementem ma być również motywacja powołanych, którzy podczas egzaminu będą ustosunkowywać się do kwestii ewentualnej służby wojskowej, co zostanie uwzględnione przez komisję.

Kobiety też

CDU chce, żeby powołanie otrzymywali wszyscy, niezależnie od płci. Część polityków partii skrytykowała tę decyzję, argumentując, że po pierwsze, ignoruje ona oczywiste różnice fizyczne między płciami, a po drugie, dodatkowo obciąża kobiety, które mają obowiązki związane z macierzyństwem.

CDU prowadzi w sondażach i możliwe, że w wyniku wyborów, które odbędą się w 2025 roku, dojdzie do władzy.

