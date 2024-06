Putin drży o własne życie. "Służby specjalne kontrolują każdy aspekt"

Oficjalnie na Kremlu wszystko gra, nikt nie obawia się ataku na życie przywódcy Rosji. – Środki bezpieczeństwa są na standardowym poziomie — powiedział dziennikarzom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w maju po zamachu na premiera Słowacji. To jednak wersja oficjalna na potrzeby propagandowe.

– W rzeczywistości służby specjalne kontrolują praktycznie każdy aspekt życia Putina, aż po testowanie wszystkich jego posiłków na obecność trucizny za pomocą przenośnego laboratorium – mówi informator "The Moscow Times". Ważnym testem była Parada Zwycięstwa 9 maja. – Kreml bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo Władimira Putina. Jest on chroniony przez całą armię widocznych i niewidocznych strażników – wskazuje rozmówca dziennikarzy.

Jedzenie pod kontrolą

Niepokój otoczenia Putina budzi sytuacja międzynarodowa. "Wśród 'czynników ryzyka' dla Kremla jest nakaz aresztowania Putina przez Międzynarodowy Trybunał Karny pod zarzutem zbrodni wojennych, a także ryzyko ukraińskich ataków dronów oraz ataków islamskich radykałów" – czytamy. Kreml jest w szczególnie wysokiej gotowości po zamachu na premiera Japonii Shinzo Abe w 2022 r. i zeszłomiesięcznym zamachu na premiera Słowacji Roberta Fico.

– Prezydent ma osobistych kucharzy, którzy zawsze z nim podróżują. Artykuły spożywcze są również przywożone z nim. Ale nawet wtedy zawsze jest specjalna grupa oficerów podróżujących z Putinem, którzy sprawdzają wszystkie posiłki, zanim trafią one do Putina – przekazał informator "The Moscow Time".

Okazuje się, że Putin nosi kamizelkę kuloodporną na publicznych imprezach plenerowych, w tym także w Moskwie, od co najmniej 2023 r. – Widać było, że tym roku, 9 maja, Putin miał ukrytą kamizelkę podczas parady. Myślę, że ten środek ostrożności jest konieczny – wskazuje urzędnik z Kremla.

Brytyjska konsultantka ds. bezpieczeństwa Jade Miller potwierdziła te obserwacje w oparciu o materiały filmowe z moskiewskiej parady zwycięstwa. Widać było na nich poruszającego się sztywno Putina, "który sprawdza, czy jest dokładnie zapięty, jakby chciał się upewnić, że nikt nie zobaczy, co ma pod płaszczem".

