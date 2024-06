Kolejne państwo UE uznało niepodległość Palestyny

Za uznaniem niepodległości państwa palestyńskiego opowiedziało się 52 z 53 obecnych deputowanych koalicji rządzącej. Przedstawiciele opozycji nie byli obecni na posiedzeniu.

Rząd Słowenii uznał niepodległość Palestyny pod koniec maja i zwrócił się do parlamentu o poparcie tej decyzji.

Robert Golob, premier Słowenii, napisał w mediach społecznościowych, że uznanie Palestyny jako suwerennego i niepodległego państwa daje nadzieję narodowi palestyńskiemu na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy.

Słowenia za niepodległą Palestyną. Referendum nie będzie

Zanim doszło do głosowania w parlamencie, prawicowa Słoweńska Partia Demokratyczna (SDS) byłego premiera Janeza Jansy złożyła propozycję zorganizowania referendum konsultacyjnego w sprawie uznania państwowości palestyńskiej, co opóźniłoby głosowanie o co najmniej miesiąc – zwraca uwagę agencja Reuters.

SDS argumentowała, że to nie jest właściwy moment na uznanie niepodległości Palestyny i że takie posunięcie będzie jedynie "nagrodą" dla Hamasu.



Po tym, jak koalicja rządząca, która posiada większość w 90-osobowym parlamencie, próbowała obejść żądanie zorganizowania referendum i przystąpić do głosowania, SDS wycofała swoją propozycję, ale kilka godzin później złożyła ją ponownie. Ostatecznie parlamentarna Komisja Spraw Zagranicznych uznała ją za niewystarczającą i odrzuciła na nadzwyczajnym posiedzeniu.



Spośród 27 członków UE państwo palestyńskie uznały już Szwecja, Cypr, Węgry, Czechy, Polska, Słowacja, Rumunia i Bułgaria. W ubiegłym tygodniu dołączyły do nich Hiszpania, Irlandia i Norwegia. Wkrótce taką samą decyzję ma podjąć Malta.



Atak Hamasu i odpowiedź Izraela

Od 7 października 2023 r., kiedy terroryści Hamasu przeprowadzili bezprecedensowy atak na Izrael, zabijając około 1200 osób i biorąc 252 zakładników, w Strefie Gazy trwa wojna. Izrael odpowiedział zmasowanymi nalotami z powietrza, a następnie dokonał inwazji lądowej na Gazę, która według palestyńskiego ministerstwa zdrowia pochłonęła dotychczas 36 tys. ofiar, głównie kobiet i dzieci.

