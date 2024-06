Biden wskazał miejsca w Rosji, których Ukrainie nie wolno atakować bronią USA

– Nie zezwalamy na ataki w promieniu 200 mil (321 km) w głąb Rosji i na ataki na Moskwę i Kreml. (...) Tylko po drugiej stronie granicy, gdzie one (ukraińskie siły zbrojne – red.) są pod ciężkim ostrzałem broni konwencjonalnej, której Rosjanie używają, aby najechać Ukrainę i zabijać Ukraińców – powiedział Biden w wywiadzie dla ABC.

Zapytany, czy niepokoją go groźby ze strony Władimira Putina dotyczące bezpośredniej konfrontacji Rosji z USA, Biden odparł, że Putina zna od 40 lat. – To nieuczciwy człowiek, dyktator. I stara się, jak może, utrzymać władzę, kontynuując ofensywę – ocenił.

USA dały Ukrainie zgodę na atakowanie celów w Rosji amerykańską bronią

Pod koniec maja prezydent USA zezwolił Ukrainie na użycie amerykańskiej broni do ataków na cele wojskowe w Rosji, z zastrzeżeniem, że dotyczy to jedynie obwodu charkowskiego. Zgoda nie obejmuje pocisków ATACMS o zasięgu do 300 km.

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa John Kirby powiedział w środę, że Ukraina może zestrzeliwać rosyjskie samoloty bojowe nad terytorium Rosji przy pomocy amerykańskich systemów obrony powietrznej. Jak dodał, w tej kwestii nigdy nie było ograniczeń.

Jednocześnie przekonywał, że Stany Zjednoczone nie mogą "na co dzień" monitorować użycia amerykańskiej broni przez Ukrainę i w związku z tym nie mogą stwierdzić, czy armia ukraińska użyły jej już do ataków na cele w Rosji, czy nie.

Według agencji Associated Press ukraińskie siły zbrojne zaczęły już używać amerykańskiej broni do uderzania w głąb terytorium Rosji. Na początku czerwca armia ukraińska za pomocą systemu HIMARS miała zniszczyć co najmniej dwie wyrzutnie i kilka pojazdów pomocniczych rosyjskiego systemu przeciwlotniczego S-300/S-400 w obwodzie biełgorodzkim.

Putin grozi odwetem europejskim członkom NATO

Podczas wystąpienia po wizycie w Uzbekistanie prezydent Rosji Władimir Putin, odnosząc się do tych krajów, które zezwoliły Ukrainie na atakowanie celów w Rosji dostarczoną jej bronią, powiedział: – Ci przedstawiciele krajów NATO, zwłaszcza w Europie, muszą w ogóle mieć świadomość, w co igrają. Muszą pamiętać, że są to z reguły państwa o małym terytorium i o bardzo gęstej populacji. I muszą o tym pamiętać, zanim zaczną mówić o uderzeniu w głąb terytorium Rosji.

Lista krajów, które wspierają ataki Ukrainy na cele wojskowe w Rosji dostarczoną jej bronią, wygląda obecnie następująco: USA, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Polska, Szwecja, Finlandia, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Kanada i Dania.

