Zełenski spotkał się z Franciszkiem. Zdradził, co powiedział papieżowi

W czwartek w Apulii na południu Włoch rozpoczął się trzydniowy szczyt G7 (grupy państw, w skład której wchodzą: Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Francja i Kanada).

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który uczestniczy w szczycie jako gość specjalny, poinformował na platformie X o spotkaniu z papieżem Franciszkiem. "Podczas wizyty we Włoszech spotkałem się z papieżem Franciszkiem. Dziękuję Jego Świątobliwości za modlitwy o pokój dla Ukrainy, duchową bliskość z naszym narodem i pomoc humanitarną dla naszego narodu" – napisał ukraiński przywódca.

Spotkanie Zełenskiego z Franciszkiem

"Poinformowałem papieża o konsekwencjach rosyjskiej agresji na Ukrainę, terrorze powietrznym oraz trudnej sytuacji w sektorze energetycznym. Omówiliśmy Formułę Pokojową, rolę Stolicy Apostolskiej w ustanowieniu sprawiedliwego i trwałego pokoju oraz oczekiwania wobec Światowego Szczytu Pokojowego. Podziękowałem Stolicy Apostolskiej za udział w Szczycie i podkreśliłem jej wysiłki mające na celu przybliżenie pokoju, w szczególności powrót ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosję" – oświadczył Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy opublikował także krótkie nagranie z rozmowy z głową Kościoła katolickiego.

Papież na szczycie G7

Franciszek jako pierwszy papież wziął udział w szczycie państw G7. Ojciec Święty wygłosił przemówienie i spotkał się z wieloma przywódcami światowymi, na czele z prezydentem USA Joe Bidenem.

Papież mówił o sztucznej inteligencji. Podkreślił, że jest to "fascynujące", ale jednocześnie "groźne" narzędzie. – W dramacie, jakim jest konflikt zbrojny, należy pilnie przemyśleć rozwój i wykorzystanie urządzeń, takich jak tzw. śmiercionośna broń autonomiczna, aby zakazać ich używania, począwszy już od faktycznego i konkretnego zobowiązania do wprowadzenia coraz bardziej znaczącej ludzkiej kontroli – powiedział Franciszek. – Nigdy nie pozwólmy, by maszyny zabijały człowieka, który je stworzył – zaznaczył.

